هذه هي توجهات ماكرون السياسية والاقتصادية والإجتماعية

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  الثلاثاء 13 شعبان 1438
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إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟

إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟ الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها بعد الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ والنهائي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

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وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

أخبار

طائرات تركية تقصف دهوك العراقية وعودة 31 ألف مدني الى الموصل

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

هذه هي توجهات ماكرون السياسية والاقتصادية والإجتماعية

الثلاثاء 13 شعبان 1438
 
 
 
 
 
هذه هي توجهات ماكرون السياسية والاقتصادية والإجتماعية

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الوقت- تطرقت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية في تقرير لها الى الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تميز الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون.

وكتبت الصحيفة: إن السر في نجاح ماكرون في السباق الرئاسي؛ يعزى إلى قيامه ببناء رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية، ترتكز على فكر وتحركات أسلافه من الإصلاحيين في اليسار واليمين على حد السواء. كما بادر ماكرون برفع راية الليبرالية وراية أوروبا، مما ساهم في إنجاح مشروعه الشخصي.

وذكرت الصحيفة أن فكر ماكرون يعد بمثابة رؤية عملية للغاية، مستمدة بالأساس من فكر أسلافه على الساحة السياسية. ولعل من أبرز السياسيين الذين مثلوا مرجعا لماكرون، الإصلاحي اليساري بيير منديس فرانس، وريمون بار، والليبرالي المحافظ فاليري جيسكار ديستان، والاشتراكي فرانسوا هولاند.

وأضافت الصحيفة أن ماكرون يطمح إلى إنشاء "نظام سياسي جديد" في فرنسا، ويأمل في أن يجعل من حزبه أول قوة سياسية وطنية، على الساحة الفرنسية، التي ستعمد إلى تبني مبادئ "الجمهورية التقدمية". ويبدو ماكرون واثقا من قدرته على الفوز بغالبية مطلقة في مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه، وفي حال تفوقت حركة "إلى الأمام" في الانتخابات التشريعية المقبلة، سيتمكن ماكرون من تشكيل غالبية متكافئة تضم مختلف الأطياف السياسية. وسيتوجب على الاشتراكيين، والمحافظين والوسطيين الذين يرغبون في العمل مع ماكرون؛ التخلي عن أحزابهم القديمة، في سبيل الانضمام إلى الغالبية التي ستحدد ملامح "النظام السياسي الفرنسي الجديد".

وأكدت الصحيفة أنه في حال لم يفز حزب ماكرون (أو الحزب الرئاسي الجديد) بغالبية مقاعد البرلمان، فسيكون زعيم "إلى الأمام" على استعداد لتقاسم السلطات في صلب الدولة مع أحزاب أخرى لها ثقل في الجمعية الوطنية الفرنسية. من جانبهم، يطمح الجمهوريون، بزاعامة نيكولا ساركوزي وفرانسوا فيون، في دفع الرئيس ماكرون للامتثال لشرط "تقاسم السلطات مع حزب المحافظين الأول في فرنسا".

وفي هذه المرحلة، ليست هناك أية مؤشرات تدل على أن الاشتراكيين أو اليمين المتطرف في وضع يسمح لهما بفرض شروط على "النظام السياسي الجديد" الوطني، الذي يرغب ماكرون في تأسيسه.

وأوردت الصحيفة أن ماكرون قدم مشروعا ليبراليا تطوعيا، لم تشهد له فرنسا مثيلا  منذ عهد ريمون بار. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس المنتخب في مقالته "الثورة"، عن تأييده للعقيدة الليبرالية الفرنسية التي أسسها فرانسوا جيزو، وهو واحد من رموز الليبرالية الوطنية في فرنسا.

وبينت الصحيفة أن الرئيس الجديد قد أبدى، من خلال برنامجه الاقتصادي الفريد من نوعه، ثقته في المهارات الإبداعية، والريادية للفرنسيين، علما أن هذا البرنامج يعد بمنأى عن تدخل اليمين واليسار. وتعد هذه الليبرالية الاقتصادية الأقرب إلى توجه بيير منديس فرانس الاقتصادي، مقارنة بغيرها.

وأفادت الصحيفة أن ماكرون قد وضع أوروبا في قلب مشروعه الرئاسي، خاصة وأنه أبرز داعم لوحدة القارة. وهو يعتبر من أكثر الرؤساء الموالين لأوروبا، منذ عهد الرئيس الفرنسي فاليري ديستان. ومن المرتقب أن يقوم ماكرون بأول زيارة خارجية إلى برلين، حيث من المرجح أن يلتقي بالمستشارة الألمانية نجيلا ميركل.

وأضافت الصحيفة أنه على المستوى الدبلوماسي، يحظى ماكرون بدعم واسع النطاق على الصعيد الوطني. أما على الصعيد الأوروبي، تعد النخب الحاكمة أفضل حليف لماكرون. وفي الوقت ذاته، يعمل ماكرون على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الوطنية، والأوروبية والأطلسية والغربية، على التوالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وعلى المستوى الاجتماعي، يرغب ماكرون في إعادة نشر القيم في صلب المجتمع الفرنسي. وسيقود ماكرون جملة من الإصلاحات الرمزية في البلاد. وسيكون الإرهاب يعد بمثابة التحدي الأكبر الذي ستواجهه فرنسا خلال العقد القادم.

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صحيفة الأفكار الرئيس ماكرون

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