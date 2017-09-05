طائرة "إكس-37 بي" تعود لأمريكا بعد عامين

الوقت- أعلن سلاح الجو الأميركي إن طائرته التجريبية "إكس-37 بي" بنتها شركة بوينغ في مايو/أيار 2015 قد وجدت في مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) بعد الانتهاء من مهمة سرية استمرت نحو عامين.

وأشار إلى أن الطائرة نفذت مهمة لاختبارات غير معلنة لمدة 700 يوم في الفضاء من محطة سلاح الجو القريبة من كيب كنافيرال على متن الصاروخ أطلس 5 الذي بنته يونايتد لونش أليانس.

وتعتبر مهمة هذه الطائرة الرابعة كانت الأطول في برنامج سري أمريكي تحت إشراف مكتب المهمات السريعة التابع لسلاح الطيران الأميركي.