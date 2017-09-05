إجلاء 568 مسلحا من حي برزة بدمشق الى إدلب

الوقت- تم يوم الثلاثاء إجلاء 568 مسلحا من حي برزة بدمشق الى مدينة إدلب شمال سوريا في إطار المصالحات الجارية في البلاد حاليا.

وكان قد رافق المسلحين أفراد عائلاتهم ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذي خرجوا من حي برزة 1022 شخصا.

ويتم خروج المسلحين وأفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة على دفعات متتالية خلال الأيام القليلة القادمة حتى إخلاء الحي بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة، إضافة إلى تسوية أوضاع باقي المسلحين في الحي، وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

ويأتي هذا تزامنا مع إعلان مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين أنه من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في جنيف.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن "المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا سيستأنف المحادثات بين السوريين برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 16 أيار/مايو 2017".