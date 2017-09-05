ناسية هزيمة العام 2006، "اسرائيل" تهدد روسيا بحرب الايام الستة

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  الثلاثاء 13 شعبان 1438
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إغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة: أسباب أمنيّة أم دوافع سياسيّة؟

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وثيقة "مناطق تخفيف التوتر": هل نجحت روسيا وإيران وخسرت أمريكا وحلفاؤها؟ خرجت وثيقة "مناطق تحفيف التوتر" لتُصبح قيد التنفيذ. وبين الحديث عنها وعن إمكانية تطبيقها، يجب تقييم ما تعنيه على ساحة الأزمة السورية ونتائج ذلك إقليمياً ودولياً.

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"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

أخبار

عودة مفاجِئة لمحافظ عدن الجديد الى السعودية بعد اقل من يومين على تعيينه

عودة مفاجِئة لمحافظ عدن الجديد الى السعودية بعد اقل من يومين على تعيينه

كشفت مصادر مطلعة في محافظة عدن ان المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي غادر سريعا الى السعودية بعد أقل من يومين على استلام مهامه كمحافظ، وأكدت المصادر استمرار صراع أدوات وقوى الغزو

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

ناسية هزيمة العام 2006، "اسرائيل" تهدد روسيا بحرب الايام الستة

الثلاثاء 13 شعبان 1438
 
 
 
 
 
ناسية هزيمة العام 2006، "اسرائيل" تهدد روسيا بحرب الايام الستة

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الوقت- بعد فشلهم في الطرق الدبلوماسية، لجأ قادة الكيان الاسرائيلي الى تهديد موسكو علانية وذلك للضغط عليها لتبتعد عن حلفائها في منطقة غرب آسيا، متأملين ان يصلوا بهذا الاسلوب الى غايتهم المنشودة. فقد كتب مؤخرا نائب مدير المؤسسة الصهيونية المعروفة "بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" والتي تعمل ضد ايران "جوناثان شانزر" على وب سايت نیوزویك محذرا روسيا بتكرار حرب الايام الستة اذا لم تبتعد عن ايران وحزب الله.

بدأت حرب الايام الستة في حزيران من العام 1967، واستطاع الكيان الصهيوني في مدة لم تتجاوز الاسبوع، ان يوجه ضربات لسوريا ومصر، الحليفان القويان للاتحاد السوفياتي السابق، الذي كان قد درب وسلح القوات العسكرية لهذين البلدين. وفي هذه المدة استطاع جيش الكيان ان يسيطر على مناطق عديدة في الضفة الغربية، غزة، سيناء وخصوصا على مرتفعات الجولان التي كان لها تأثير كبير في تغيير المعادلات الجيوسياسية في المنطقة. وان فشل الاتحاد السوفياتي في حماية حلفائه ادى الى تشويه سمعة موسكو  وضعفها في المنطقة وخصوصا بين حلفائها وخلال هذه الحرب سعى الكيان الصهيوني لإظهار جيشه بأنه لا يقهر.

تباهى "شانزر" بالانتصار السريع "لإسرائيل" في هذه الحرب، فقال: "يبدو ان التاريخ بعد خمسين عاما حاضر ان يعيد نفسه، فحلفاء روسيا يستفزون اسرائيل مرة اخرى، ومن الممكن ان لا يكون امام تل ابيب خيار آخر غير الحرب، وإن اسرائيل تحذر  من ان تؤدي هذه الحرب الى تغييرات جذرية في المنطقة كما حصل في حرب 1967". وتابع المسؤول الصهيوني ان الحرب هذه المرة ستكون على الاراضي السورية و ان المستهدف ليس بشار الاسد بل هو حزب الله "النائب الاكثر دموية لإيران".

الكيان الاسرائيلي كان يعتبر ان دخول حزب الله في الحرب السورية سيؤدي الى استنزافه وتضعيفه، مما يخدمها في الحرب المقبلة معه. الا ان الكيان قلق اليوم، لأن المقاومة الاسلامية اللبنانية اثبتت قدرتها على تحويل التهديدات الى فرص، وانها بدل من ان تضعف اصبحت اقوى، وفرضت نفسها كلاعب مهم ومؤثر في المنطقة، وان قتالها الى جانب الجيش الروسي الكلاسيكي يعد تجربة ثمينة لها.

والآن وبعد ان استطاعت القوات الحليفة لدمشق وبالاستفادة من جمع قدراتها، ان تجبر المجموعات المسلحة المدعومة من الغرب، تركيا، السعودية، قطر و الكيان الصهيوني على التراجع، و في الوقت نفسه استطاعت ان تحول محادثات السلام لصالح الدولة السورية. احس "الاسرائيليون" بالخطر، وهم يسعون بشتى السبل الدبلوماسية والعسكرية، ليحولوا دون وصول اعدائهم الى اهدافهم، وبأن لا يتحول الجنوب السوري الى جنوب لبناني آخر. ذلك المكان الذي استطاع فيه حزب الله ان يوجه ضربات قاسية للصهاينة، واجبرهم للمرة الاولى ان ينسحبوا من دولة اسلامية عربية دون قيد او شرط.

ولأن الاجراءات التي قامت بها تل ابيب لم تجد نفعا في اضعاف قوة المقاومة، ولم ينجحوا في ايجاد فجوة بينها وبين روسيا، اتخذت تل ابيب قرارا بتهديد موسكو، علها تستطيع اخافتها بتذكيرها اياها بالماضي.

و اكد شانزر في ختام كلامه: ان "هدف فلاديمير بوتين من التواجد في سوريا هو اعادة احياء دور روسيا السابق"، الا ان "الاجراءات السوفياتية" في الشرق الاوسط لا يمكنها الا ان تذكرنا بحرب الايام الستة وضعف روسيا. إن روسيا تعيد ارتكاب الاخطاء التي ارتكبتها منذ نصف قرن، والتي ما زالت آثارها في المنطقة حتى اليوم."

يتفاخر الصهاينة امام الروس بانتصارهم على اكبر جيشين عربيين في ستة ايام، لكنهم نسوا انهم في 33 يوم لم يستطيعوا ان ينجزوا اي عمل في حرب عصابات في جنوب لبنان، في وقت لم تكن  روسيا الى جانب حزب الله.

لذلك فإن على "الاسرائيليين" بدل من ان يعودوا 50 سنة الى الوراء، ان يرجعوا الى عام 2006 وليتذكروا كيف منعهم مجاهدو حزب الله على الرغم من القصف العنيف والمكثف  و لم یتمکنوا ان يحتلوا ولو شبرا  واحدا من ارض لبنان، وكيف استهزؤوا عبر عمليات مفاجئة في الارض وفي البحر "بالاسطورة التي لا تقهر."

 

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كلمات مفتاحية :

الكيان الاسرائيلي حرب الايام الستة حرب 2006 روسيا تهديد

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