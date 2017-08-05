أرنولد الرحالة!

الوقت- لا تقتصر مواهب أرنولد شوارزنيغر على كمال الأجسام والتمثيل والعمل السياسي فقط لا بل يمكن وصفه بالرحالة الذي لا يهدأ حيث يحب أرنولد الترحال بشكل كبير لاكتشاف اكبر عدد من المدن الجديدة على متن دراجته الهوائية.

ومن منا لا يذكر ارنولد في رحلته إلى لندن على متن دراجته الهوائية بوريس بيك والتي شاركها مع الجميع بصوره الممتعة، ها هو ارنولد يكرر رحلته اليوم ولكن في باريس ونقل لمتابعيه جميع تحركاته ووثقها بالصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ وأثناء تمضيه لعطلة نهاية الاسبوع في العاصمة الفرنسية باريس تلقى وساماً من الرئيس هولاند كما انه تجول على متن دراجته لاكتشاف معالم المدينة السياحية، فزار برج ايفل وعدد آخر من المناطق ليقضي وقتاً ممتعاً ويشارك متابعيه اكتشفاته وجولاته والصور تتحدث عن نفسها، والملفت في الأمر أن رحلة أرنولد لم تتوقف هنا بل إنه عمد إلى تخريب صور بعض السياح في تلك المنطقة من خلال الدخول في الصورة أو وضع يديه والتطفل وأمور طريفة أخرى!