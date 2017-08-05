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  الإثنين 12 شعبان 1438
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علوم وتكنولوجيا

تطوير شبكية صناعية للعين مكونة من مادة لينة

الإثنين 12 شعبان 1438
 
 
 
 
 
تطوير شبكية صناعية للعين مكونة من مادة لينة
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الوقت-ابتكر باحثون بريطانيون في قسم الكيمياء بجامعة أوكسفورد عن أول شبكية صناعية للعين في العالم والمكونة من مواد لينة، إذ إنها مشابهة للشبكية الطبيعية مما تعطي أملاً للذين يعانون مشاكلاً في العيون.

وأشار الباحثون أن أبحاثهم كانت تعتمد على مواد صلبة ، ولكن بعد دراستهم وتحقيقهم تغيرت هذه القاعدة، وأن هذه التجربة تعد أول دراسة فإنها تستخدم تقنيات خاصة ومتطورة بمواد تشبه أنسجة الجسم الطبيعية.

وفي هذا الإطار، فإن المواد الصناعية التي تتكون منها هذه الشبكية يمكنها توليد إشارات كهربائية لتحفيز الخلايا العصبية التي توجد في مؤخرة العين، تمامًا كالشبكية الطبيعية.

و يمكن أن يؤدي نجاح العلماء في تطوير شبكية صناعية إلى معالجة حالات العمى الناتج عن تدهور شبكية العين أو اعتلالها.

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شبكية العين بريطانيا باحثون بريطانيون مشاكل العيون

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