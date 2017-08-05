إيران: عقود استثمارية ضخمة وجذب لاستثمارات خارجية

الوقت- ساهم الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران في زيادة الاستثمارات الأجنبية في إيران إلى حوالي 11 مليار دولار والرقم يتوقع أن يزداد أكثر، هذا ما جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الايراني مسعود خوانساري.

وقال خوانساري خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة طهران وفيينا: "إن الاستثمارات الأجنبية في إيران بعد الاتفاق النووي شهدت نموا كبيرا بلغ 11 مليار يورو إلا أن ذلك ليس كافيا.. مثلا، حجم التبادل التجاري بين إيران والنمسا بلغ 377 مليون يورو سنويا وهذا الحجم مرشح للارتفاع في المستقبل القريب".

والتبادل التجاري النمساوي الايراني شهد فترات نمو كبيرة ومتصاعدة اذ يتبادل الطرفان عدد كبير من السلع والمنتجات كالسجاد اليدوي الصنع والمحاصيل الزراعية والغذائية والفواكه والخضروات والاعشاب الطبية من قبل ايران في مقابل الاجهزة الكهربائية والتكنولوجية والاجهزة المنزلية والمواد الكيمياوية والطبية.

وفي السياق نفسه قال غلام رضا منوجهري "مدير التطوير في الشركة الوطنية للنفط الإيراني" إن ايران وقعت 24 مذكرة تفاهم شركات محلية وشركات دولية لتوسيع آبار النفط خلال معرض الصناعات النفطية الدولي المنعقد في طهران.

وقال منوجهري: "حتى الآن تم توقيع 24 مذكرة تفاهم في المجال النفطي بين شركات إيرانية ودولية وسيتم توقيع 4 اتفاقيات أخرى اليوم وغدا".

وتابع قائلاً: "سيتم توقيع عقود نفطية بقيمة 80 مليار دولار خلال العامين المقبلين..هناك برنامج واسع من أجل ارتقاء مستوى الإنتاج الإيراني على صعيد منظمة (أوبك) والعالم".

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات النفطية كان قد افتتح منذ عدة أيام وشهد حضور عدد كبير من الشركات الاجنبية والداخلية، وهو يفتح المجال امام التعاون والتبادل بين الشركات المحلية والاخرى الاجنبية فضلاً عن زيادة الاستثمار الخارجي داخل ايران.