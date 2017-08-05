الشوكولاتة الداكنة تحارب الشيخوخة

الوقت-أكد عدد من علماء الصحة الأمريكيين أن تناول بعض من الشوكولاتة لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان لما فيها من كميات كبيرة من السعرات الحرارية، أما تناول الشوكولاتة الداكنة فإنها مفيدة للصحة، وذلك بحسب التجارب التي أجروها.

فالتجارب الأخيرة التي أجروها على الفئران بينت أن مادة الكاكاو التي تحتويها الشوكولاتة الداكنة، والتي تشكل العنصر الأساسي في تركيبها، تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومحاربة للشيخوخة.

حيث تعمل هذه المادة بتخفيض ما يسمى بالإجهاد التأكسدي، الذي يسرع من عملية الشيخوخة ويحارب تجدد الخلايا في الجسم.

وأيضاً تحافظ على صحة القلب والشرايين، وعلى ضغط دم معتدل، وتساعد أيضاً في الوقاية من أمراض السرطان، وتساهم في تحسين المزاج من خلال تعزيز معدل هورمون السعادة "السيروتونين" الموجود في الدماغ.