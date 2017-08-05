مأساة اليمن.. انتشار الوباء وسط صمت دولي

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  الإثنين 12 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
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الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

مأساة اليمن.. انتشار الوباء وسط صمت دولي

الإثنين 12 شعبان 1438
 
 
 
 
 
مأساة اليمن.. انتشار الوباء وسط صمت دولي

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الوقت- يستمر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن منذ 25 آذار مارس من عام 2015 وحتى اليوم، عدوان حصد أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما شرد  الملايين من الشعب اليمني داخل  الأراضي اليمنية. عدوان ليس خفي على أحد في هذا العالم، بل إن أخباره تملأ الإعلام العالمي والغربي على وجه الخصوص.

عدوان بتنا نتمنى من العالم التزام الصمت حياله، فالصمت قد يكون أفضل من هذا الواقع من الدعم السافر. دعم يشتريه آل سعود باليسير من دولاراتهم النفطية.

وفي جديدة المأساة اليمنية الانتشار الغير مسبوق للأمراض والأوبئة المعدية، أمراض كانت قد انقرضت من اليمن لتعود اليوم في ظل الحصار الاقتصادي والعسكري الذي يفرضه آل سعود على الحدود والمرافئ اليمنية تحت حجة دعم الشرعية وإعادة رئيس مستقيل ومخلوع إلى سدة الرئاسة.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وعبر حسابها على تويتر أعلنت أن الوضع بات مقلقا بسبب انتشار الوباء في اليمن من قلة المياه الصالحة للشرب وضعف الخدمات الصحية.

كما تحدثت المنظمة عن موت طفل يمني كل عشرة دقائق، بسبب سوء التغذية وانتشار أمراض الإسهال الحاد والعفونة الرئوية وغيرها من  الأوبئة التي يمكن احتواؤها من خلال توفر الأدوية والخدمات الطبية اللازمة.

كما تحدثت اليونيسف عن معاناة 237 ألف طفل من سوء التغذية، مشيرة إلى تقديم خدمات معاينة طبية لأكثر من مليون طفل يمني،  ولكنها خدمات غير كافية فالبلاد بحاجة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة.

إضافة إلى ما أشارت إليه اليونيسف، تؤكد تقارير داخلية أنه ومنذ أواخر شهر نيسان أبريل الماضي، بدأ مرض الوباء ينتشر بسرعة في أكثر من 11 محافظة يمنية. وفي تصريح لمسؤول معني عن صحة الأطفال في اليمن فإن أرقام تصل لـ1671 حالة قد تم إحصاؤها، كما شوهد 21 حالة وفاة بين الأطفال بسبب هذا الوباء. ومن المؤكد أن الأعداد أكبر بكثير ولكن وبسبب العدوان السعودي وتشريد الملايين لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة لعدد الحالات.

كما وتؤكد وزارة الصحة اليمنية أن هذا المرض بات ينتشر بشكل مخيف، ففي العاصمة صنعاء أرقام المصابين تتزايد بشكل كبير والمشكلة التي تواجه الطواقم الطبية هو قلة الإمكانات الاستشفائية والطبابية. موجهة نداء للمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها وإرسال المساعدات الطبية العاجلة لمواجهة هذا الوباء المهلك.

بدورها منظمة أطباء بلا حدود أعلنت أن الأوضاع الصحية في اليمن باتت وخيمة، وأن الوباء انتشر في محافظات صنعاء، اب، ضالع، عمران، حجه ومناطق أخرى. وأكدت أن تقارير لأعضاء في المنظمة تؤكد مصرع أكثر من مئة شخص يوميا في العاصمة صنعاء بهذا الوباء.

يُذكر أن اليونيسف كانت قد عرضت تقريرا في بداية العام كشفت فيه أن العدوان على اليمن حصد أرواح ما يزيد عن 1400 طفل وأصاب 21400 آخرين بجراح. كما أشار التقرير إلى استهداف وتدمير قرابة 2000 مدرسة لم تعد مؤهلة لاستقبال التلاميذ.

كل هذه الأرقام والتقارير لم تحرك للعالم ساكن، دول تدعي الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان ومن ثم تغض الطرف على أخبار هذا الشعب اليتيم الذي وكل أمره لله وعقد العزم على الصبر والمواجهة حتى النصر. نصر قبل أن يكون على العدوان السعودي، هو انتصار للحق على الباطل الذي يعم المعورة.

وبالعودة إلى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، فهو يمنع البواخر التجارية من دخول المرافئ اليمنية، هذا الأمر أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية. وفي المقابل يسهل هذا العدوان استيراد الإرهاب بكافة أشكاله وعبر قنوات جوية وبرية وبحرية. استيراد لآلاف الإرهابيين من ساحات الصراع الأخرى كسوريا والعراق عبر سفن سعودية وطائرات قطرية وأخرى إماراتية. وكل الهدف إخضاع الشعب اليمني ورده إلى العصر السعودي.

أخيرا وبالعودة إلى الواقع الصحي والغذائي وانتشار الوباء وغيرها من المآسي التي يعيشها الشعب اليمني اليوم فإن هذه الأمور تؤكد بشاعة العدوان، وعدم التزامه بعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد. ويؤكد أيضا أن العدوان وبعد خلو محفظته من أي أهداف عسكرية بدأ بضرب المنشآت والبنى التحتية اليمنية بهدف تدميرها ورد اليمن عصورا إلى الوراء. في عملية انتقام جماعية عربية أمريكية من بلد مليء بالخيرات والثروات الطبيعية. والسبب هو الرفض  اليمني الشعبي للخنوع والبقاء تحت رحمة آل سعود وبقية مشايخ وحكام الخليج الفارسي.

 

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كلمات مفتاحية :

العدوان على اليمن انتشار الوباء آل سعود

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