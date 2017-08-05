اضراب الكرامة متواصل، وسط محاولات اسرائيلية جديدة لكسره

الوقت- لليوم الـ22 على التوالي، واصل أكثر من 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، وسط عمليات تنكيل وقمع يومية بحقهم في مسعى من تل أبيب لكسر هذا ارادة الأسرى.

وفي محاولة جديدة من قبل سلطات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام، قامت وزارة الأمن الداخلي بتلفيق شريط فيديو مصور لقائد إضراب الكرامة، مروان البرغوثي، تتهمه فيها بالأكل داخل زنزانته رغم الإضراب عن الطعام، وأدخلت عليه لقطات قديمة تعود لعام 2004.

وفي اطار ردها على المزاعم الاسرائيلية تلك، أكدت اللجنة الوطنية للإضراب، مساء الأحد، أن جميع ما تدعيه حكومة الاحتلال حول تعليق اضراب القيادي مروان البرغوثي عن الطعام عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وقالت اللجنة في بيانٍ لها: إن "المقطع المصور ما هو إلا محاولات سخيفة ووضيعة، تهدف إلى تثبيط عزيمة المضربين"، مشيرة إلى أن الأسلوب ذاته استخدمه الاحتلال عام 2004، كما أكدت أن الإعلام "الإسرائيلي"، يشن حرباً خطيرة من أضاليل وأكاذيب، تهدف إلى خلق بلبلة في الشارع الفلسطيني وبين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام.

من جانبها أكدت فدوى البرغوثي، وزوجة مروان البرغوثي، في مؤتمر صحفي، إن فبركة حكومة الاحتلال واذرعها الامنية فيديو للقائد مروان يؤكد هزيمة الاحتلال أمام صمود الاسرى، وأضافت البرغوثي "الفيديو المفبرك يظهر هزيمة الاحتلال أمام صمود الأسرى، ولم نكن نتوقع غير ذلك، باعلان الحرب النفسية".

بدوره تحدى رئيس نادي الأسير قدورة فارس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لأي محامٍ ولو كان إسرائيلياً، أو مندوباً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو حتى طبيباً بالتوجه إلى البرغوثي في عزله لإثبات أنه أوقف إضرابه عن الطعام كما يزعم الفيديو الذي نشر.

1500 أسير في وضع صحي خطير

الى ذلك أكدت اللجنة الإعلامية اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان لها، أن الاضراب يزيد الخطورة على الوضع الصّحي للأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات، ونفت اللجنة إجراء مفاوضات رسمية بين الأسرى المضربين ومصلحة سجون الاحتلال، وقالت اللجنة، ان إدارة مصلحة سجون الاحتلال ما زالت تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتصال والتواصل بكافة أشكالها، كما وتحرمهم من زيارة المحامين.

مناشدات فلسطينية لمنظمة الصحة العالمية

وفي السياق ذاته وجه عدد من الشخصيات الفلسطينية بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس نادي الأسير الفلسطيني دعوة لمنظمة الصحة العالمية، لاتخاذ موقف ضد نية إدارة مصلحة سجون الاحتلال تطبيق سياسة التغذية القسرية بحق السجناء المضربين عن الطعام، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء حول بدء إسرائيل بالتحضيرات الأولية لنقل أطباء من دول اجنبية لتنفيذ التغذية القسرية.

وكانت حكومة الاحتلال أكدت في وقت سابق أنها تدرس استقدام أطباء أجانب لتنفيذ الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 22 يومًا بغرض تحقيق مطالبهم.

تضامن واسع مع الأسرى

ولاقى اضراب الاسرى الفلسطينيين تضامنا كبير على المستوى الداخلي والخارجي، اذ أعلن الاب عطالله حنا مساء الأحد في زيارته إلى خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إضرابه عن الطعام، وأكد عطالله أن الأسرى يدافعون بامعائهم الخاوية عن كرامتنا جميعا ، وقدموا اعمارهم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، ويدافعون عن شرف الأمه وعن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في فلسطين .

كذلك استجابت عدد من المؤسسات الفلسطينية والهولندية لدعوة الجالية الفلسطينية في هولندا للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال ليشكلوا حالة فلسطينية للتضامن مع الاسرى.

وفي جنوب افريقيا، احتشد المئات في مدينة جوهانسبرج، في سجن النساء التاريخي سيء السمعة، للتعبير عن تضامنهم مع الأسرى القابعين في زنازين الاحتلال، وتخلل الفعالية تقديم الطعام للمتضامنين الذين أضربوا عن الطعام لأربع وعشرين ساعة، حيث عبروا عن استغرابهم لصمود الأسرى، وأكدوا أن تجربتهم دفعتهم لمطالبة حكومة جنوب أفريقيا بالعمل الفوري مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتلبية احتياجات الأسرى العادلة والإنسانية.

وفي سياق متصل، دعت الحركة الوطنية الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي لأسبوع غضب عارم يشارك به كافة ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، واكدت على أن كل محاولة لتنفيذ جريمة التغذية القسرية لأي أسير مضرب ستعني بالنسبة لنا مشروعاً لإعدام الأسرى، متوعدة بتحويل السجون إلى مواقع اشتباك.