رسالة من الرئيس الأسد الى زعيم كوريا الشمالية

الوقت- أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، في رسالة الى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، عن شكره العميق لقيادة كوريا الشمالية لـ"مساعدة" سوريا في أزمتها.

وجاء في الرسالة، التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الأسد شكر زعيم كوريا على تهنئته له، بإعادة انتخابه أميناً قطرياً لحزب البعث في سوريا، وأكد على شكر "الجمهورية العربية السورية للدعم التي تقدمها كوريا لسوريا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها".

وأشار الرئيس السوري في رسالته، إلى "توافق" موقفي البلدين إزاء حل الأزمة السورية بطرق سلمية من خلال الحوار الوطني، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وحماية مصالح الشعب السوري، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.

وكان الزعيم الكوري أدان في رسالة سابقة الى الرئيس الأسد، العدوان الأمريكي الذي استهدف مطار الشعيرات وسط سوريا، وقالت وسائل إعلام كورية شمالية حكومية، إن الزعيم الكوري اغتنم الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي (عيد الجلاء) ليؤكد أن واشنطن قامت بـ"غزو متهور" على سوريا.