روسيا تسعى لتطوير أول غواصة نووية مدنية

الوقت- يسعى بعض من المهندسين الروس بتصميم أول غواصة نووية مدنية لهدف الإستطلاع في قعر البحر، والبحث عن الثروات الطبيعية وتحديد مناطق الزلازل المتوقعة، و تحديد مواقع تصلح لبناء مصانع تحت الماء، وذلك بحسب ما أكده رئيس فريق البحوث الفيزيائية التقنية "فيكتور ليتفينينكو".

وأشار المهندس "يفغيني توبوروف" في مكتب تصميم الآليات البحرية "روبين"، إن تصميم الغواصة جرى بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الواعدة الروسية.

وأوضح المهندس أن هذه الغواصة تحتوي على مستشعرات كبيرة على شكل أجنحة، تستطيع مسح قعر البحر وتشكيل نموذج ثلاثي الأبعاد له.

وأشار مصمم آخر أنهم سيبدأون ببناء الغواصة في عام 2020، وأكد بأنقيمتها ستكون أقل بـ 60% من سعر الغواصة الحربية، لأن الغواصة المدنية لا تحمل أسلحة على متنها.