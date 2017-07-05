"بيدورسا" يتوج بلقب مسابقة إسبانيا الكبرى

الوقت- حقق المتسابق الإسباني "داني بيدورسا" لـ "هوندا" نجاحاً كبيراً وتوج بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ويعد هذا الفوز الأول له في سباق إسبانيا منذ فوزه في خيريز في عام 2013 والإنتصار الأول في بطولة العالم منذ بطولة سان مارينو العام الماضي.

أما المتسابق الإيطالي "فالنتينو روسي" لـ "ياماها" إحتفظ بصدارة البطولة رغم احتلاله المركز العاشر في السباق، حيث تصدر في البطولة بفارق نقطتين فقط عن زميله الإسباني "مافريك بينياليس" الذي حل في المركز السادس.

واحتل المتسابق الإسباني "مارك ماركيز" لـ "هوندا" المركز الثاني بفارق 6.136 ثانية خلف الفائز.

وجاء "خورخي لورينزو" في المركز الثالث حيث صعد متسابق دوكاتي بطل العالم ثلاث مرات على منصة التتويج لأول مرة منذ انتقاله من ياماها، ليكمل التألق الإسباني في بطولة العالم..

ويالجدير بالذكر أن بينياليس يملك 60 نقطة وماركيز 58 نقطة وبيدروسا 52 نقطة، أما الروسي فيملك 62 نقطة بعد أربعة سباقات.