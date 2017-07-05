قرعة كأس العالم لكرة السلة

الوقت- أقيم حفل لسحب قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة والذي سيقام في الصين في عام 2019، وحضر الحفل جمع كبير من المسؤولين والشخصيات ومندوبي الاتحادات، وتخلل الحفل لقطات وفيديوهات لأبرز المنتخبات المشاركة.

والقرعة شملت القارات الأربعة: أسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، فيما يخص قارة أسيا فقط شملت المجموعة الثالثة لقارة أسيا ثلاث منتخبات عربية هي لبنان وسوريا والأردن إلى جانب الهند، فيما جاءت المجموعة الرابعة لتشمل كل من قطر والعراق إلى جانب إيران وكازاخستان، أما في أفريقيا فقد وقعت مصر إلى جانب المغرب في المجموعة الثالثة، في جاء المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الكاميرون وغينيا.

وفي هذه التصفيات تلعب المنتخبات جميع مبارياتها في المجموعة ليتأهل أو ثلاثة من كل مجموعة لمرحلة التصفيات المقبلة والتي ستقسم فيها المنتخبات لمجموعتين يتأهل أو ثلاثة من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وذلك إلى جانب صاحب أفضل مركز رابع في المجموعتين.

وفيما يلي المجموعات التي أفرزتها القرعة للقارات كافة: