ما الأسباب التي تجعل نوم النساء أسوء من الرجال؟!

الوقت- أجرى الباحثون في جامعة لايبزيغ الألمانية اختبارات على 10000 شخص من النساء والرجال فيما يخص مشاكل النوم، وخلصت النتائج إلى أن ثلث الشعب الألماني يعاني من صعوبة في النوم، وأكدت النتائج أن 42 بالمئة من النساء يعانين من صعوبة النوم بينما يعاني 29 بالمئة من الرجال من نفس المشكلة.

ويعود السبب في اضطرابات النوم لدى النساء لأسباب كثيرة منها استيقاظ الأطفال فغالباً يقع على عاتق الأمهات مسؤولية تلبية احتياجاتهم، كما إن الكثيرات لا يتحملن أصوات الشخير المتعالية للزوج، مما يجعل نوم النساء أسوأ من الرجال.

وأكدت دراسة قامت بها جامعة غيسن الألمانية أنه على عكس الشابات تزداد مشكلة الأرق لدى السيدات بدءاً من منتصف العمر.

من جهة أخرى أكد الباحث يورغن تزولي المختص في اضطرابات النوم من جامعة ريغنسبورغ في تصريح لموقع "تزايت أونلاين" الألماني، أن النساء اللائي ينمن فترات طويلة يعانين غالباً من الأرق واضطرابات في النوم، مضيفاً أن الرجال أقل تعرضاً للأرق، وبإمكانهم النوم متى شاؤوا وأينما كانوا.

وقال الباحث تزولي أن مشكلة الأرق تدفع صاحبها للدخول في حلقة مفرغة، فعدم القدرة على النوم مزعجة وتعزز مشكلة الأرق.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تعاني النساء من الأرق أكثر من الرجال؟ هذا التساؤل أرجعته الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إلى أسباب متعددة، أهمها:

الإجهاد:

تقع على عاتق المرأة مسؤوليات كثيرة، كالعمل والعناية بالأطفال والزوج، مما يجعلها أكثر عرضة من الرجال للإجهاد والضغط.

الحمل:

يعد الحمل من أهم أسباب مشكلة الأرق لدى النساء، وتزداد هذه المشكلة لدى الحوامل بشكل خاص في الثلث الأخير من فترة الحمل.

الضوضاء:

فأصوات الشخير المتعالية للزوج تسبب للكثيرات صعوبة في النوم.

التقلبات الهرمونية:

تعد التقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية من بين أهم الأسباب التي تسبب للكثيرات مشكلة الأرق في فترة الحيض.

الأطفال:

لا تنتهي مشكلة الأرق وصعوبة النوم بانتهاء الحمل، فبعد الولادة يتوجب على المرأة الاستيقاظ عدة مرات في الليل لإرضاع الطفل، خاصة أن كثيراً من الأطفال لا يمكنهم النوم بشكل متواصل في السنوات الأولى من عمرهم، مما يجعل الأمهات ينمن بشكل متقطع لفترات قصيرة حتى بعد تعوّد الأطفال على النوم بشكل متواصل.

سن اليأس:

تعاني نحو 54% من النساء اللائي وصلن إلى سن اليأس من مشكلة النوم السيئ والمتقطع، ويعود ذلك بالطبع إلى الأعراض المرافقة لسن اليأس التي تصيب الكثيرات، ومن بين هذه الأعراض ما يعرف "بالهبّات الساخنة" والاكتئاب وضيق التنفس.

وللتخلص من صعوبة النوم، ينصح خبراء الصحة النساء اللائي يرغبن في القيام بهذه الخطوات، فهي قد تكون الحل الملائم لمشكلة الأرق:

1- ممارسة الرياضة بانتظام، على أن يتم ذلك قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

2- اتباع روتين يومي والالتزام بأوقات النوم العادية.

3- القيام بالطقوس الخاصة بالنوم التي تساعد على الاسترخاء، مثل القراءة والاستحمام والتأمل.

4- الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية والتلفاز.

5- عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مساء، فحتى الكميات القليلة من شأنها أن تسرق النوم من عيون الكثيرات.

ويشير الباحثون إلى أن قلة النوم أو عدمه تسبب ظهور مشاكل عصبية وحتى أمراض جسدية عديدة، ولهذا السبب ينصح المختصون في هذا المجال، أنه في حال حدوث اضطرابات أو خلل في النوم يجب على الفور مراجعة طبيب مختص.