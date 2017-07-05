هنيّة على رأس المكتب السياسي: تحدّيات الداخل والخارج؟

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  الأحد 11 شعبان 1438
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إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

هنيّة على رأس المكتب السياسي: تحدّيات الداخل والخارج؟

الأحد 11 شعبان 1438
 
 
 
 
 
هنيّة على رأس المكتب السياسي: تحدّيات الداخل والخارج؟

يعي الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة صعوبة المرحلة التي تمرّ بها الحركة

الوقت- بعد أيّام قليلة على صدور الوثيقة السياسية لحركة حماس (يوم الإثنين 1 مايو 2017 )، أعلن أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، فوز القيادي في الحركة إسماعيل هنية برئاستها، في الانتخابات

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الوقت- بعد أيّام قليلة على صدور الوثيقة السياسية لحركة حماس (يوم الإثنين 1 مايو 2017 )، أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، فوز القيادي في الحركة إسماعيل هنية برئاستها، في الانتخابات التي جرت السبت على رئاسة المكتب السياسي.

"النفضة السياسيّة" للحركة والتي بدأ قبل أشهر بانتخاب الأسير السابق يحيى السنوار قائداً للحركة في قطاع غزّة، تأتي بعد سنوات من الجمود السياسي لحماس على الصعيد الإقليمي والدولي لأسباب تتعلّق بجملة من الملفات الإقليمية التي أخذت هامشاً أساسياً من كيان حماس السياسي الذي اصطف إلى جانب أطراف على حساب أُخرى، ما انعكس سلباً على علاقاتها الخارجيّة من ناحية، والقضيّة الفلسطينية من ناحية أخرى.

مهمّة هنيّة لن تكون بالسهلة أبداً، باعتبار أنه وريث "أبو الوليد" الذي أبى أن ينأى بنفسه في جملة من الملفات الإقليمية الأمر الذي انعكس سلباً على حضور حماس ودورها، لاسيّما أن تقارب المكتب السياسي مع قطر وتركيا، لم ينجح في إسقاط الحركة من قائمة الإرهاب الأمريكية بل زادت من طينة حماس "الإخوانيّة" بلّةً، فما هي الملفات التي تنتظر الرئيس الجديد لحركة حماس؟

مهمة هنيّة

يعي الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنيّة صعوبة المرحلة التي تمرّ بها الحركة، والدور الأساسي للمكتب السياسي في إعادة ترتيب أوراق الحركة الإقليمية،  دون إهمال الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها القطاع، سواءً بسبب الحصار الإسرائيلي، أو بسبب مواقف رئيس السلطة محمود عباس الذي يريد الانتقام من حماس ومعاقبتها.

ولعل التعيين الجديد لإسماعيل هنيّة في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحركة من أطراف مختلفة، وتحديداً بعد أيّام من الوثيقة الجديدة التي أظهرت فيها الحركة نوعاً من المرونة السياسية دون أن تتخلّى عن نهجها المقاوم، يهدف لإيجاد حملة من الخطوات التصحيحية التي تتخذها حماس من أجل الدخول مجدّداً إلى الحلبة الدولية، وكسر العزلة القائمة عبر الدخول في لعبة المفاوضات الدولية المتعلقة بتسوية القضية الفلسطينية، والتي ظهرت معالمها في الوثيقة الجديدة التي تضمّنت قبولها (حماس) قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في عام 1967 في سياق توافق وطني.

كثيرة هي المهمّات الملقاة على عاتق هنيّة الذي يمثّل انتخابه مرحلة جديدة في حياة الحركة، إلا أن جميعها لن تخرج عن مضامين الوثيقة السياسيّة الجديدة حيث يعدّ التسويق لهذه الوثيقة بمختلف نواحيها، إضافةً إلى إبعاد صفة "الإرهاب" عنها، من أبرز  تحدّيات رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة. ولعل بيان حماس إثر انتخاب هنیة يرسم صورة عامة للمرحلة القادمة حيث أكّد بيان الحركة أن "حماس بعد انتخاب هنية ستضع على سلم أولوياتها مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تمتين وتقوية العلاقات الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني"، إضافةً إلى " تعزيز صمود شعبنا وحشد كل الطاقات العربية والإسلامية والدولية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده ودعم عدالة قضيته".

ورغم اختلاف الآراء السياسيّة حول مهمّة هنيّة الذي يتصف بالاعتدال السياسي، وقدرته على معاجلة  التحديّات القائمة سواء في موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام أو التهديدات الحكومية القائمة ضد قطاع غزة أو العلاقات الخارجية و تهمة الإرهاب التي تعدّ أكبر التحديات لدى الحركة، إلا أنّ ما هو مؤكد وجود مرحلة جديد تُعطي أولوية للأبعاد السياسيّة للحركة على صعيدها السياسي، في حين أن الأولويّة الأمنية والعسكرية لا زالت راسخة في القطاع، وتحديداً بعد اعتلاء السنوار لقيادة حماس في غزّة. أي أن حماس في الداخل قد تُعطي الأولويّة للبعد الأمني والعسكري على حساب البعد السياسي، في حين أنّها خارجيّاً ستولي البعد السياسي خارجيّاً الأمر الذي قد يضعنا في المستقبل أمام معادلة دولية جديدة ترفع المكتب السياسي للحركة من قائمة الإرهاب، في حين أنّها تُبقي كتائب "القسام" فيها.

عوداً على بدء، كثيرة هي الملفات التي تنتظر الرئيس الجديد لحماس الذي يعدّ الأقوى في الحركة بعد خالد مشعل الذي لا يسمح له القانون الداخلي للحركة بالترشّح مرّة أخرى لرئاسة المجلس السياسي الذي يتزعّمه منذ العام 1996، نذكر منها:

المصالحة الداخليّة: تعدّ المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام من أهمّ الملفات الداخلية  لهنيّة. ورغم القصف الإعلامي القائم ومواقف الرئيس عبّاس الأخيرة، ضدّ غزّة عموماً وحماس على وجه الخصوص، هناك مؤشرات حمساوية على التقارب مع فتح. ومن جملة هذه الشواهد وأهمها مشاركة حركة حماس في المؤتمر العام السابع لحركة فتح وإضفاء الشرعية عليه. هنيّة صاحب الحضور الشعبي القوي تربطه علاقات جيّدة، أو ليست بالسيئة بشكل أدقّ مع عباس وفتح التي سارعت إلى المباركة لحماس بفوز إسماعيل هنية بموقع رئاسة مكتبها السياسي، حيث أبدى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد تفاؤله بانتخاب إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، قائلاً: إنني متفائل بتولي هنية قيادة الحركة، لقد عملت نائبًا له في حكومة الوحدة الوطنية، والتي استمرت لـ100 يوم، دون أن تحدث أي مشكلة خلال تلك المدة. ولكن هذا لا يُلغي التحدّيات الكبيرة التي تعترض طريق المصالحة.

الملفات الخارجيّة: كثيرة هي الملفات الخارجيّة التي تنتظر اسماعيل هنيّة الذي انتهز فرصة رئاسته لحكومة غزة في تقديم نفسه للمسؤولين الدوليين الذين زاروا القطاع، وفي مقدّمتها تعزيز علاقته مع المحيط العربي، وإعادة دفء العلاقة مع طهران، إضافةً لتحسين صورة الحركة أمام المجتمع الدولي وفق صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية.

على هنيّة إيجاد توزان في العلاقات مع الإقليم وذلك عبر التقارب وتعزيز العلاقة مع مصر الرئة الاقتصاديّة للقطاع دون الابتعاد عن تركيا، تعزيز العلاقات مع ايران والسعودية دون الابتعاد عن طرف نحو الآخر، حيث لم يمكن لحماس المقاومة التخلّي عن ايران الداعم الرئيس لها منذ التاسيسي، في حين أنّ السعودية تعّد أحد الأبواب الرئيسية لحماس في العمق العربي. ولكنّ الفخّ المُعدّ لهنية إقليمياً ودولياً يتمثّل في مؤامرات التصفية القائمة التي ترعاها الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي فإن تركيز هنيّة على الرضا الأمريكي بغية الخروج من قائمة الإرهاب، قد يُوقع به في فخّ تصفية القضيّة، الأمر الذي سيعكس انقساماً كبيراً داخل الحركة.

باختصار، إن الملفات الرئيسية التي تنتظر اسماعيل هنيّة هي التغييرات الواضحة التي حصلت في الوثيقة السياسيّة الجديدة، والتي تختلف قليلا عن الوثيقة التأسيسية للحركة التي ظهرت للعلن في العام 1988.

 

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كلمات مفتاحية :

حماس إسماعيل هنيّة خالد مشعل فلسطين الكيان الإسرائيلي المجتمع الدولي

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