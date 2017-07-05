المغاربة يبتكرون طرق غريبة للإحتجاج على الحكومة

الوقت- تظاهر آلاف المغاربة مساء السبت، في منطقة الحسيمة شمالي المغرب في تجمع للضرب على الأواني، في شكل جديد من أشكال الاحتجاج في تلك المنطقة.

وفي وقت مبكر من يوم السبت تكوّنت مجموعات صغيرة وبدأت تجوب شوارع وسط المدينة مصدرة أصواتاً عاليةً بالضرب على الأواني وغيرها من أدوات المطبخ أمام المقاهي والمحال، قبل القيام بمسيرة داخل المدينة والتجمع في إحدى ساحاتها، وفق ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية..

واستنكر المحتجون "الدولة الفاسدة" ورددوا شعارات مثل "لا للعسكرة" و"لا للذل" و"كلنا ناصر"، في إشارة إلى قائد التحركات ناصر زفزافي، الذي خطب بالحاضرين فيما بعد.

وكان قد أقيم التجمع من دون وقوع حوادث، ولم يكن ظهور الشرطة ملحوظاً.

يذكر أن الإحتجاجات في الحسيمة انطلقت بعد مقتل محسن فكري (30 عاماً) في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2016 عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، من سمك أبو سيف المحظور صيده في المغرب في تلك الفترة من السنة.

وأثار ذلك موجة غضب عارمة في الحسيمة حيث خرج الآلاف في تظاهرات، لا تطالب بكشف ملابسات موته فحسب، بل للمطالبة أيضاً بوظائف وبنى تحتية.