ريال مدريد يسحق غرناطة بالتشكيلة البديلة

الوقت- تمكن ريال مدريد الاسباني من سحق مضيفه غرناطة في إطار الجولة ال 35 من الدوري الاسباني برباعية نظيفة في المبارة التي اقيمت على أرض غرناطة.

مرة أخرى يعتمد مدريب الريال زين الدين زيدان على تشكيلته الاحتياطية التي اثبتت جدارتها مرة أخرى، وجاءت التشكيلة الاساسية على الشكل التالي :"كاسيا ، دانيلو ، ناتشو ، راموس ، كوينتراو ، كاسيميرو ، كوفاسيتش ، اسينسيو ، فاسكيز ، خاميس ، موراتا"

في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة افتتح خاميس رودريغيز التسجيل بهدف أول بعد تمرير من لوكاس فاسكيز، استمرت المباراة بقوة بين الفريقين إلا ان الريال سرعان ما انفجر ثانية ليعود خاميس عند الدقيقة 11 من جديد ويسجل هدفه الثاني من رأسية قوية بعد تمريرة من البرتغالي فابيو كوينتراو.

بعد ذلك تمكن المجد والمُصر الفارو موراتا من تسجيل هدفه الأول وهدف الفريق الثالث عند الدقيقة 30 بعد تمريرة من دانيلو المدافع البرازيلي الأيمن، وكما فعا خاميس عاد موراتا من جديد وسجل هدفه الثاني وهدف الفريق الرابع في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ماركو اسنيسيو. لينتهي شوط المباراة الأول على هذه النتيجة وفي ظل غياب تام لغرناطة المشتت.

أما في الشوط الثاني فقد قام زيدان بعدد من التبديلات بعد تراجع مستوى الفريق فدخل كل من ايسكو وبنزيما وماريانو بدلاً من اسينسيو وفاسكيز وكاسيميرو، لكن مستوى الريال بقي ضعيفاً شيئاً ما رغم الفرص الكثيرة التي أهدرت، وفي هذا الشوط استطاع غرناطة الحصول على بعض الفرص الجدية ولكن دون جدوى، واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى انتهت المباراة في النهاية بفوز النادي الملكي بنتيجة الشوط الأول أي اربعة مقابل لا شيء، ليستمر الريال في مشاطرته الصدارة مع برشلونة ويستمر الصراع على اللقب.