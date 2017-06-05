نجاح إقلاع أول طائئرة صينية الصنع

الوقت- تمكنت الشركة الصينية COMAC الأمس، من إجراء أول إقلاع لطائرة C919 ركاب كبيرة من صنعها بنجاح، من مطار شانغهاي- بودنغ الدولي.

ويذكر أن عملية الإقلاع تمت في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي للصين، حيث تمكنت من الارتفاع والطيران على علو 3000 م، وهبطت بنجاح في المطار نفسه في تمام الساعة 15:19.

وفي هذا الإطار، إن الشركة قد أعلنت في بداية يناير الفائت أن اختبارات الطيران ستجري في فبراير 2017، ولكن لأسباب تقنية أخرت الإجراءات النهائية.

وأعلنت الشركة سابقاً بأن هذه الطائرة تتسع لـ 158 راكب، ومخصصة للرحلات التجارية البعيدة، التي قد تصل إلى 5500 كلم، وقبل انطلاق الطائرة أكدت الشركة الصينية أنها تلقت 517 طلبا لشرائها من 21 جهة من داخل الصين وخارجها.