البحرية الأمريكية تؤدّب 5 من مشاتها نشروا صورا لزميلاتهم

الوقت- كتبت صحيفة "مارين تايمز" حول قرار تأديب خمسة من مشاة البحرية الأمريكية فيما يتصل بفضيحة تداول صور عارية لنساء بالجيش كما حدد المحققون 16 فردا آخر يشتبه بأنهم شاركوا في الأمر.

وكانت قد عمّت هزّة في مشاة البحرية الأمريكية عندما تكشف في مارس آذار أن البعض استخدم جماعة (مارينز يونايتد) الخاصة على فيسبوك في تداول صور فاضحة لنساء بالقوات المسلحة مصحوبة عادة بتعليقات مخلة تعبر عن كراهية للمرأة.

وتتحرى خدمة التحقيقات الجنائية البحرية الأمر. وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قد وجهوا انتقادا شديدا لقادة القوات البحرية ومشاة البحرية في مارس آذار مطالبين بأن يتصدوا بحزم للمضايقات عبر الإنترنت.

إيلي أودرا، تقول إنها لا تستطيع الخروج من منزلها بعد انتشار صور عارية لها

ونقلت صحيفة مارين تايمز يوم الجمعة عن متحدث عسكري قوله إن الخمسة الذين خضعوا للتأديب عوقبوا بقرارات خارج نطاق القضاء ولم يمثلوا أمام محكمة عسكرية.

ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير أو الاتصال بممثلين لخدمة التحقيقات الجنائية البحرية.

وقال متحدث باسم خدمة التحقيقات البحرية للصحيفة إن المحققين حددوا 16 مشتبها بهم آخرين، معظمهم من مشاة البحرية، ربما ارتكبوا جرائم فيما يتصل بفضيحة تبادل الصور.

ولم تذكر الصحيفة هوية أي ممن خضعوا للتأديب أو من يحتمل أن يواجهوا اتهامات.