اختراع للتخلص من الضوضاء أثناء العمل

الوقت- يشتكي بعض الموظفين في مكان عملهم من كثرة الضوضاء والضجيج التي تحيط بمكاتبهم الخاصة، مما يؤثر على طريقة عملهم وتركيزهم أثناء آداء مهامهم، ذلك ما فكر فيه عالم الكمبيوتر الدكتور توماس فريتز، حيث ابتكر طريقة جديدة للتخلص من إزعاج الزملاء أثناء الدوام والحصول على الوقت الكافي للتركيز.

وفي السياق نفسه، الدكتور توماس فريتز من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، ابتكر طريقة جديدة لإبعاد الزملاء عن الشخص أثناء تركيزه على مهمة ما، وذلك بوجود ضوء أحمر وآخر أخضر على لوحة مفاتيح الحاسوب الشخصي.

حيث هذه الأضواء تتفاعل مع حالة "الماوس" و"الكيبورد"، في حال إذا استخدم الشخص الماوس واستمر في الكتابة على لوحة المفاتيح، فإنه سيشتعل الضوء الأحمر حتى يعرف زملاؤه أنه غير متاح حالياً، وفي حال التوقف وعدم الكتابة على لوحة المفاتيح لمدة طويلة، فإن الضوء سيصبح أخضرا.

وأشار الدكتور فريتز "عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك". وأضاف إن "الأضواء تظهر مثل حالتك على برنامج (سكايب)، تخبر زملاءك إذا كنت متفرغا للدردشة معهم أم لا، بدون الحاجة إلى سؤالك".