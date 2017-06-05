العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة!

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  السبت 10 شعبان 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة!

السبت 10 شعبان 1438
 
 
 
 
 
العلاقة الروسية الألمانية: بين التوتر البارد والمصالح المشتركة!

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ميركل تجري محادثات مكثفة مع الرئيس الروسي بوتين

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الوقت- شكَّلت المحادثات الألمانية الروسية في سوتشي منذ أيام، بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل، محور اهتمام المحللين الدوليين. حيث لم تستطع المحادثات الأخيرة، تخفيف الخلاف بين الزعيمين حول عدد كبيرٍ من قضايا السياسة الخارجية، خصوصاً أن العلاقات الروسية الألمانية تمر بفترة من التوتر، لأسباب عديدة. وهو ما سنُحاول إبرازه في هذا التحليل. حيث تُعتبر ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية الأساسية، وذات تأثير على قرارات الإتحاد الأوروبي. في حين يسعى الطرفان دوماً لإيجاد أرضية من التقارب بينهم. فما هي القضايا التي تُشكِّل مصدر قلقٍ لألمانيا؟ وكيف يُقلق الدعم الألماني لأوكرانيا الطرف الروسي؟ وما هي أهم القضايا المشتركة بين الطرفين؟ وكيف يمكن تقييم ذلك؟

القضايا التي تُشكل مصدر قلق لألمانيا

من ناحية ألمانيا، فهي تعتبر أن عدداً من النقاط تُشكل مصدر قلقٍ لها، وذات صلة بالسياسة الروسية. وهو ما يمكن أن نُشير لها في التالي:

أولاً: ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب المستشارة الألمانية "ستيفن سيبرت" أن هناك موضوعان أساسيان يُثقلان العلاقات بين روسيا وألمانيا اليوم، وهما مسألة ضم شبه جزيرة القرم وأثر ذلك في زعزعة الإستقرار في شرق اوكرانيا.

ثانياً: يوجد خلاف داخلي ألماني حول العلاقة مع روسيا. حيث تواجه ميركل معارضة داخلية مُتزايدة من قِبَل الطبقة السياسية الألمانية ونُخبة رجال الأعمال. حيث يتفاقم الإنقسام بين الإتحاد الديمقراطي المسيحي والإتحاد الاجتماعي المسيحي، حول العديد من القضايا التي تتعلق وتتأثر بالعلاقة الألمانية الروسية لا سيما مسألة اللاجئين. وهو ما أدى لتصريح وزير الدولة الألماني السابقق لشؤون الدفاع "ويلي ويمر"  للتأكيد على أن اتباع سياسة مناهضة لروسيا هو جريمة ضد أوروبا.

الدعم الألماني لأوكرانيا يُقلق روسيا

من ناحية أخرى فإن سياسة ألمانيا تجاه الأزمة الأوكرانية، تُشكَّل مصدر قلقٍ لروسيا. حيث راهنت ألمانيا وبدعمٍ أمريكي، على الإنقلاب في كييف عام 2014، عسى أن يؤدي ذلك لجعل الغرب ملجأً لأوكرانيا. وهو ما تُحاول إتمامه بعض الدول الأوروية اليوم عبر السعي لمنح أوكرانيا عضوية الإتحاد الأوروبي، على حساب التكامل الإقتصادي التاريخي والثقافي الذي تسعى له روسيا ويحقق منفعة متبادلة للطرفين. ولعل أهم ما أغضب موسكو هو استخدام برلين لمعايير مُزدوجة في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية وعدم مراعاتها لشرعية الإستفتاء في شبه جزيرة القرم، عندما صوت 95% من السكان على الإنضمام إلى روسيا الاتحادية.

القضايا والهموم المشتركة بين موسكو وبرلين

  عدة مسائل تجمع بين الطرفين سنتحدث عن أهمها فيما يلي:

أولاً: التبادل التجاري، ففي عام 2012، بلغت التجارة الثنائية بين ألمانيا وروسيا مستوى ملحوظ وصل إلى 89.8 مليار دولار. في حين ونتيجة للعقوبات، تقلَّصت الصادرات الألمانية إلى روسيا لقيمة لا تتجاوز 25 مليار دولار. كما أن دراسات الأمم المتحدة في هذا المجال، أكدت الأثر السلبي للتدابير المضادة الأوروبية تجاه روسيا، والتي أدت لخسارة الدول الأوروبية أكثر من 100 مليار دولار. ما دفع رئيس لجنة العلاقات الإقتصادية الألمانية "ولفجانج بوشيل" للتحذير منذ أيام الى أن المواجهة المستمرة بين الدول الأوروبية وروسيا ستكون مكلفة بالنسبة لـ ألمانيا ويجب التنسيق مع روسيا لحل ذلك.

ثانياً: من الأمور المشتركة والتي باتت واضحة وإن كان الطرف الألماني براغماتياً في مقاربتها، هي اليقين الروسي - الألماني بالنفاق الأمريكي. حيث أن إحصاءات البنك الدولي، تُشير الى أن أوروبا والتي خضعت لأمريكا في مسألة فرض العقوبات الإقتصادية على روسيا، فقدت ما يُقارب  20% من حجم تجارتها بينما زادت أمريكا من حجم تجارتها مع روسيا بنسبة 7% على الرغم من العقوبات.

ثالثاً: شكَّلت السياسة الأمريكية الخارجية لا سيما تلك التي يقودها الرئيس الأمريكي الجديد، مصدر قلقٍ عند الطرفين الألماني والروسي. فقد ظهر فُقدان الكيمياء السياسية بحسب المحللين الأوروبيين،  بعد أول لقاء بين ميركل وترامب والذي ظهر فيه الرئيس الأمريكي مُحتقِراً لأوروبا. فيما باتت السياسة الأمريكية الحالية محطَّ انتقاد الغرب قبل الشرق فيما يخص بناء المصالح المُشتركة وإدارتها.

مستقبل العلاقات على ضوء ما تقدم

بناءاً لما تقدم، يُمكن قول التالي:

أولاً: يوجد فجوة واضحة في الرؤية السياسية لكل من ألمانيا وروسيا. كما أن السلوك السياسي لا سيما على الصعيد الدولي يحتاج لتقارب أكبر لا يمكن الوصول له قريباً. حيث تُعاني ألمانيا من  مُعضلة الخروج من التبعية الأمريكية وهو ما يصعب القيام به بسرعة دون توفُّر ظروف ملائمة وقرار ألماني صادق.

ثانياً: باتت العلاقات الروسية الألمانية أهم تحدي يواجه ميريكل والتي ستخوض إنتخابات صعبة في أيلول المُقبل. خصوصاً أن أمامها العديد من التحديات الداخلية ومنها الآثار الإقتصادية للعقوبات  الأوروبية ضد روسيا والتي باتت تؤثر بشكل سلبي على ألمانيا.

ثالثاً: تسعى روسيا من خلال علاقتها بألمانيا نسج خيوط الحرب على أوروبا. حيث يمكن القول أن المانيا وعلى الرغم من توتر العلاقات بينها وبين موسكو، فهي الأقرب الى روسيا من غيرها في  الإتحاد الأوروبي. لكن التحدي الأكبر أمام موسكو، هو كيفية تقدير المصالح بينها وبين ألمانيا في ظل سياسة مليئة بالتحول والتغيُّر والتقاطع بين الدول.

إذن تحكم البراغماتية العلاقة بين موسكو وبرلين. فعلى الرغم من التوتر البارد بين الطرفين، تجمعهم العديد من المصالح المشتركة. في حين تبقى تبعية ألمانيا لواشنطن، أحد أهم التحديات التي تُلقي بظلالها على ميريكل، والتي خرجت من لقائها الأخير بالرئيس الأمريكي الجديد مُنزعجة. فيما تُدرك روسيا أنها قادرة على التحكم بقرارها أكثر. لنصل الى نتيجة مفادها أن العلاقة بين الطرفين والتي ما تزال رهن التحليلات، تختبر النهج البراغماتي لدى كلٍ من برلين وموسكو، في ظل صعوبةٍ في التنبؤ بمستقبل السياسة الدولية والتي باتت أكثر تعقيداً أمام مصالح متشابكة ومتناقضة في آن واحدٍ معاً!.

 

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كلمات مفتاحية :

ألمانيا روسيا قمة سوتشي العلاقات الروسية الألمانية السياسية الدولية الإلتحاد الأوروبي

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