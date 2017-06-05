قرعة بطولة الأندية العربية تؤدي لمواجهات نارية

الوقت- أجريت مساء الجمعة قرعة بطولة الأندية العربية في مصر، وشهدت القرعة مجموعات حساسة ونارية بين كبرى الأندية العربية، ومن اهم هذه المواجهات هي الهلال السعودي والترجي التونسي فضلاً عن مواجهة الزمالك المصري والنصر السعودي وغيرها..

في المجموعة الأولى والتي جاءت الفرق فيها متقاربة اذ وقع الأهلي المصري مع كل فرق الوحدة الإماراتي، ونصر حسين داي الجزائري، والفيصلي الأردني.

أما المجموعة الثانية ففيها مواجهات كبيرة وصعبة حيث وقع الزمالك المصري مع النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

فيما جاءت المجموعة الثالثة أكثر صخباً وصعوبة حيث سيتواجه الهلال السعودي بأندية كبيرة وعالمية كالترجي التونسي والمريخ السوداني، ونفط الوسط العراقي.

وكما سبق أن ذكرنا في تقرير سابق فالبطولة ستقام في مصر والفائز فيها سينال جائزة كبيرة جداً تقدر بـ 2,5 مليون دولار وهي جائزة أكبر من جوائز بطولة دوري أبطال أسيا وكذلك دوري أبطال افريقيا.

أما حفل اقامة القرعة فأبهر الحاضرين بالتنظيم الضخم والجيد من قبل المنظمين في مصر ورعاة المسابقة وشهد حضور الكثير من الشخصيات من وزراء ورؤساء اتحادات وغيرهم من المسؤولين الكبار في العالم العربي، فضلاً عن مندوبي الأندية المشاركة في البطوية.