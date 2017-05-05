البطولة العربية للأندية إلى الضوء من جديد

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  السبت 10 شعبان 1438
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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

البطولة العربية للأندية إلى الضوء من جديد

الجمعة 9 شعبان 1438
 
 
 
 
 
البطولة العربية للأندية إلى الضوء من جديد
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الوقت- في فترة من الفترات كانت البطولة العربية للأندية إحدى أقوى البطولات في عالمنا العربي وتحظى بالكثير من المتابعة والإهتمام، إلا أنه بعد مدة تم إيقاف البطولة بسبب تراجع مستوى متابعتها واهتمام الأندية بها جرّاء ضعف في التسويق والإعلان، واليوم تحاول البطولة النهوض من جديد لتستعيد بريقها في تنظيم جديد ينطلق من أم الدنيا مصر.

وفي 22 يوليو المقبل ستنطلق البطولة بعد أن استطاع الإتحاد العربي لكرة القدم تأمين المستلزمات والتغطية المالية اللازمة للإنطلاق بالبطولة بحلة جديدة تكون أقوى وأكثر نشاطاً من سابقاتها.

وكان مشروع البطولة بدأ في ثمانينات القرن الماضي ولكن لم يلقى نجاحاً انذاك لتتوقف لفترة وتعود في التسعينيات بشكل أقوى واستمرت كذلك حتى بداية الألفية تحتى مسميات عدة، إلا أنها عادت لتتوقف في عام 2001 تحت مسمى بطولة النخبة العربية، لكن بعد هذه الكبوة عملت الجهة المنظمة على إعادة البطولة بشكل وحلّة أفضل في عام 2003 تحت رعاية قنوات اي ار تي لتلقى نجاحاً واسعاً وتخطف الأنظار وتجذب المشاهدين في مواسمها الأولى، ولكن كما حصل سابقاً عادت البطولة لتعاني مشاكل إدارية وتسويقية  وذلك جرّاء خلاف بعض الأندية بوعودها وانسحابها فضلاً عن طريقة إقامة البطولة وتنظيمها الذي لم يكن يتناسب وكثير من الأندية بسبب طول نظامها لتتوقف نهائياً عام 2012 بعد سنوات من الأزمات والمشاكل.

يقف أمام هذه العودة للبطولة الكثير من التحديات والصعوبات، فهل تنجح هذه النسخة؟ وكيف سيكون ذلك؟

في سبيل تخطي هذه التحديات والعمل على إنجاح هذه النسخة تعمل الجهة المنظمة على إقامتها بنظام الدورة المجمعة بعد تصفيات كانت قد انطلقت منذ أشهر لبعض الأندية المصنفة بمستويات ضعيفة لتحذف بعضها ويبقى المتأهل إلى جانب عدد من الأندية العربية الكبيرة التي تأهلت مباشرة، علاوة على ذلك عُمل على زيادة قيمة الجوائز المالية واستحضار أندية عربية ذات أسماء كبيرة.

في هذه النسخة من البطولة سيشارك 12 نادي عربي من عشرة دول مختلفة، هم: الأهلي والزمالك المصريين، الوحدة الإماراتي، نصر حسين داي الجزائري، العهد اللبناني، الفيصلي الأردني، النصر والهلال من السعودية، الترجي من تونس، نفط الوسط من العراق، المريخ السوداني وأخيراً الفتح الرباطي المغربي.

أما في تنظيم المسابقة فقد قسمت الفرق لثلاث مجموعات كل مجموعة تضم أربع فرق بطبيعة الحال، تلعب المباريات ويتأهل الأول من كل مجموعة بنظام النقاط فيتأهل الثلاث الأوائل إلى نصف النهائي أما الفريق الرابع فهو أفضل ثاني بين كل المجموعات، فيما يخص الجائزة التي سيحصل عليها البطل فتبلغ قيمتها حوالي 2,5 مليون دولار، وهذا طبعاً مبلغ ضخم باعتبار أن بطل دوري أبطال افريقيا يحصل على جائزة أقل من هذه.

أما الملاعب التي ستقام عليها البطولة فتوزعت بين ثلاث هي: الدفاع الجوي وبرج العرب والسلام في مدينتي القاهرة والإسكندرية، وقبل انطلاق البطولة أوشكت بعض الأخبار السلبية على الظهور مع إعلان نادي العين الإماراتي اعتذاره عن المشاركة ولكن نادي الوحدة أعلن مشاركته بجانب العديد من الفرق الكبرى، والعامل الأهم الذي سيساهم في انجاح البطولة هو حضور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اللذان سيأمنان جماهيرية كبيرة للبطولة لشعبية هذه الأندية في الأوساط المصرية.

وفي هذا الإطار صرح "كامل زاهر" أمين صندوق النادي الأهلي المصري قائلاً: "إن نادي الأهلي تمسك بالمشاركة في البطولة العربية للمساهمة في نجاح البطولة التي ستكون نسختها الأولى دافعاً لمزيد من النسخ واستمرارية المسابقة."

وتابع قائلاً: "نادي الأهلي لديه ارتباطات عديدة ولكنه تمسك بخوض البطولة موضحاً أن الفريق الأحمر جاهز للمشاركة في البطولة العربية."

وفي السياق نفسه صرح "أحمد جلال ابراهيم" نائب رئيس نادي الزمالك قائلاً: "البطولة ستنجح على أرض مصر في ظل مشاركة العديد من الفرق الكبرى في المنطقة العربية، والزمالك شارك في البطولة تلبية لدعوة الاتحاد العربي الباحث عن عودة الحياة للبطولة".

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