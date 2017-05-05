مصمم ياباني يثبت أن خريطتنا خاطئة ويبدع خريطة جديدة للعالم

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  الجمعة 9 شعبان 1438
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وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

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تطورات جبهة الجنوب السوري: هل باتت تل أبيب بحاجة لمنطقة آمنة تحميها؟! الوقت- فهل سيكون الجنوب السوري كما الشمال مسرحاً لعمليات عسكرية تهدف لكسر محور المقاومة وتأمين منطقة آمنة للكيان الإسرائيلي وبدعمٍ ودورٍ أردني؟!

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

مصمم ياباني يثبت أن خريطتنا خاطئة ويبدع خريطة جديدة للعالم

الجمعة 9 شعبان 1438
 
 
 
 
 
مصمم ياباني يثبت أن خريطتنا خاطئة ويبدع خريطة جديدة للعالم

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خرائط غوغل تضيف ميزة ينتظرها الكثير من السائقين

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الوقت - كشف الموقع العالمي الثقافي التعليمي "open culture" في مقال له عن خريطة جديدة للعالم قام بها المصمم الياباني "هايمي ناراكاوا" مبتكرا تصميما جديدا أظهر من خلاله أن خرائطنا السابقة كانت غير دقيقة، حاصلا على جائزة عالمية على تصميمه الجديد.

وبدأ الموقع المقال باقتباس مأخوذ عن العالم البولندي – الأمريكي "ألفريد كورزيبيسكي" قال فيه "إنّ العالم ليس وهماً، وإنَّما هو لوحة تجريديَّة"، ليأخذ هذه الفكرة عنه الأديب الأرجنتيني "خورخي لويس بورخيس" مؤسس تيار الأدب ما بعد الحداثي، مستخدما إياها في قصته القصيرة المتخيلة "بدقة في العلوم"، إذ يتعرَّض بورخيس لقصة متخيلة عن علاقات الدول بالخرائط، نشرت القصَّة أوَّل مرة عام 1946. يتخيَّل بورخيس في قصته خريطة متماثلة تماماً من حيث الحجم والنطاق مع كل رقعة وبقعة في الأرض.

يقول بورخيس "تتضح فكرة أن جميع خرائط الكرة الأرضيَّة خاطئة، بتخيُّل بسيط، وهو: استحالة وجود خريطة صحيحة تماماً".

ويكمل المقال متحدثا عن استحالة تنزيل سطح الكرة الأرضية على الخرائط كـ"مسطح" دون تشويه في الأحجام والنطاقات الجغرافيَّة. مضيفا: يستخدم راسمو الخرائط تقنية "الإسقاط" ويع أشهر "إسقاط" تمّ استخدامه حتَّى الآن، هو الإسقاط الخاص بالعالم الجغرافي الفلمنكي "جيراردس مركاتور" الذي وضعه منذ القرن السادس عشر، تحديدًا عام 1569.

أهداف ثقافية وملاحية

يوضح المقال أمرا مهما حول التلاعب في أحجام الخريطة ويرجع المقال السبب الذي جعل هذه الخريطة التي يصفها بـ "المشبوهة" إلى أسباب ثقافية أو ملاحية، إذ تضخِّم الخريطة التي هي بمتناول أيدينا حجم قارَّتي أوروبا وأمريكا الشماليَّة بينما قامت بتقليص حجم قارة إفريقيا إذ جعلتها في نفس حجم جزيرة "غرين لاند" الدنماركية. بينما في الحقيقة، فإن حجم إفريقيا ضعف حجم جزيرة "غرين لاند" خمسة عشر مرة.

وفيما بعد حاول العالمان "جيمس جال وأرنو بيترز" في العام 1973 تحسين دقة خريطة جيراردس مركاتور التي بقيت مستخدمة لقرون طويلة، ولكن جاء تحسين ذلك على حساب الوضوح والتناسب في الأحجام.

المصمم الياباني هايمي ناراكاوا
المصمم الياباني هايمي ناراكاوا

مفاجأة

في العام الماضي فجر المعماري والفنان الياباني "هايمي ناراكاوا" مفاجأة جديدة حول هذا الموضوع، ناراكوا الحاصل على الدراسات العليا في الإعلام من جامعة "Keio Universitys" بطوكيو، قام بحلّ كل هذه المشكلات في خرائط مركاتور وجال وبيترز، عبر تصميمه "AuthaGraph World Map" الذي نال عليه جائزة عالمية في التصميم.

ويعتمد هذا التصميم الجديد على تقنية مختلفة بعض الشيء، فبدلًا من تحويل الكرة الأرضيَّة إلى شكل أسطواني، ثمّ مسطَّح مثلما فعل مركاتور في السابق، قام بتحويل الكرة الأرضية إلى مسطَّح رباعي، يمكن ببساطة أن يطوى ويفتح بطرقٍ متعددة. وفي اليابان أصبح التصميم مقررا في الكتب المدرسية.

ويؤكد المقال أنّ هذا التصميم رغم أنه تلافى مشكلات خريطة مركاتور، إلا أننا لا يمكن أن نقول إنَّه دقيق رياضيا 100%. لكن يمكن – وفقا لناراكاوا في مقالٍ له – بخطوةٍ إضافيَّة أن نقول رسميّا: إنها خريطة متساوية. ووفقا لناراكاوا أيضا: كان هذا التصميم مهما جدا، لأنه غيَّر من نظرته إلى العالم.

وفي نهاية المقال تم اقتباس فقرة من مقال نشره ناراكاوا على مدونته الخاصة يقول فيها: لفتراتٍ كبيرة من القرن  العشرين، سيطرت علاقات متوترة بين الشرق والغرب، ولكن مع قضايا التغير المناخي، وذوبان الأنهار الجليديَّة، والمطالبات البحريَّة الإقليميَّة، حان الوقت للخروج بنظرة جديدة للعالم عن العالم.

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هايمي ناراكاوا مصمم ياباني AuthaGraph World Map open culture

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