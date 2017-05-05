محمود عباس يتوعد بـ"معاقبة" حماس

الوقت- توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمعاقبة حركة حماس ووقف العمل معها بسبب استمرار الحركة في "تشريع الانقسام" الفلسطيني.

وأوضح محمود عباس، في تصريحاته أمام السفراء العرب في واشنطن، قائلا "لن نقبل بالاستمرار في العمل مع حماس وهي تشرع الانقسام، وأنا قررت أن أعيد النظر بكل ما أفعله مع حماس في قطاع غزة"، مضيفا “سأتخذ خطوات غير مسبوقة بعدما أوقفت حماس المصالحة، والآن لا توجد مصالحة، وسأتخذ خطوات غير مسبوقة وستكون مؤلمة، إذا لم تعد (حماس) عما فعلته" في غزة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه لا بد من وقفة حاسمة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية دفعت 52% من الميزانية لقطاع غزة. وأكد عباس أن ذلك شيء طبيعي ومن باب المسؤولية أمام الشعب، مشددا على أن الأخطر من ذلك أن حماس في هذه الأثناء أعلنت عن تشكيل حكومة لها في غزة، رغم وجود حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالتوافق مع حماس عام 2014.

بدوره كشف وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن عباس يخطط لقطع الرواتب والكهرباء والماء عن قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وأشار ليبرمان في حوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "عباس جاد في وقف تمويل الكهرباء والماء لقطاع غزة، فيما سيقطع الرواتب كذلك".