مجلس النواب الأمريكي يلغي قانون " أوباما كير"

الوقت- صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار الغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية، قدمته ادارة الرئيس الجديد دونالد ترامب.

وبتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 حصل الجمهوريون على ما يكفي من الأصوات لتمرير التشريع الجديد عبر مجلس النواب وإحالته لمجلس الشيوخ للنظر فيه، ولم يصوت أي من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون الجديد في مجلس النواب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح قانونا مشابها لقانون "أوباما كير" Obama care حيث اجتمع مع مشرعين من داخل حزبه وطالبهم بتأييده.