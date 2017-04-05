كاونتر باونش: هل ترامب رئيس حقاً؟

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  الجمعة 9 شعبان 1438
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وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟

وثيقة حماس: انسجام مع الواقع أم انسلاخ عنه؟ الوقت- بين مؤيد ومعارض تلقّى العالم الوثيقة السياسيّة لحركة حماس التي تضمّنت 42 بنداً و12 محوراً. وفي حين وجد فيها البعض تجديداً لثوابت المقاومة، وجد فيها آخرون حركة سياسية

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

كاونتر باونش: هل ترامب رئيس حقاً؟

الجمعة 9 شعبان 1438
 
 
 
 
 
كاونتر باونش: هل ترامب رئيس حقاً؟

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الوقت- قال موقع كاونتر باونش في مقال له على لسان الكاتب "جاك راسموس": إن هذه الأوقات تعتبر شديدة الغرابة في السياسة الأمريكية، والغريب أنه لا يزال ترامب ذو الطابع الناشئ رئيساً لأمريكا، مما يثير التساؤل حول من الذي يدير البيت الأبيض والحكومة الأمريكية حقاً؟ هل ترامب رئيس حقاً؟

وتابع الكاتب: إن" ترامب يجلس هناك في الطابق الثاني، ونحن نسمع عن فرقة حاملة الطائرات في آسيا التي تردد أنها تبحر بأقصى سرعة إلى الساحل الشمالي لكوريا الشمالية قبل بضعة أسابيع، لتعلم بعد وقت قصير من توجهها اتجهت في الاتجاه المعاكس لأستراليا، فهل دونالد ترامب نفسه تخيل ذلك؟ هل أبلغت البحرية الأمريكية أو طلبت من قائدها المعتاد أن يستدير ويذهب إلى الشمال؟ ثم لماذا يفعل ذلك؟ هل كان أمر ترامب هو الذهاب إلى الشمال ؟ربما من قبل بعض رؤساء العمليات البحرية، أو ربما شخص آخر في البيت الأبيض أو الحكومة؟ أم إنه مجرد تصور ولم يبلغ البحرية أصلاً أن يتوجه إلى كوريا؟ كل الاحتمالات غريبة، وغريبة جداً.

وقال الموقع: ثم كان هناك إعلان ترامب بأن ميزانيته الكبيرة ستعلن في غضون أيام قليلة، ولكنه لم يكن حتى مستعداً لذلك، وقام ترامب بذلك مرة أخرى، وتخلى عن الإعلان عن التخفيضات الضريبية الكبيرة، كل هذا حدث بعد أن كان من المعروف عموماً أن مقترحات خفض الضرائب لن يتم تطويرها حتى أواخر الصيف، وأن مشروع قانون "أوباماكير ريبال" يجب أن يمضي قدماً أولاً، وكان إلغاء "أوباماكير" شرطاً ضرورياً لخفض الضرائب العامة، وكان من المقرر أن تأتي التخفيضات الضريبية التي حققتها الشركات والمستثمرون والبالغة قيمتها 592 بليون دولار في المرتبة الأولى، وإلى أن يتم حلها، لم يكن من المنطقي التعريف بعناصر التخفيضات الضريبية الأكبر من تريليونات الدولارات التي من المقرر أن تتبعها، لكن ترامب على أي حال، قفز بيروقراطياً، ووضع شيئاً على الورق.

أو ربما يسمح لترامب بالجلوس هناك في الطابق الثاني من البيت الأبيض والقيام بتغريدة، في حين أن البعض الآخر يدير الحكومة، ربما هو نائب الرئيس بينس المسؤول، والعمل مع اللجنة الداخلية من بعض كبار المسؤولين في الحكومة والمخابرات، المخابرات في وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية؟

واستطرد الموقع: هل ترامب يسمح له بالتجول في البيض الأبيض في حين أن الجنرالات والمفكرين والقراصنة الماليين يديرون الأمور؟ حيث بات اليوم من الصعب أن نصدق أن أعضاء إدارته وبيروقراطيي الدولة الحكومية عرفوا مسبقاً بتعليقات ترامب الأخيرة التي رحبت بالرئيس الفلبيني، إلى البيت الأبيض، أو هل ترامب سوف يغرد على أنه مستعد للاجتماع مع رئيس كوريا الشمالية، الذي كان ترامب يكنّ له احتراماً كبيراً، يمكنك أن تتخيل الإمساك السياسي الذي تسبب فيه ترامب مع المفارقة بين الجنرالات المسؤولين عن الدولة والدفاع والأمن القومي، فهل كان حديثه عن الشعبوية اليمينية خلال الحملة الانتخابية بغية الضجيج الانتخابي السياسي لا غير؟ 

وقال الموقع: إن كل ما حصلنا عليه حتى الآن من ترامب خلال أول 100 يوم له في الحكومة هو مجموعة من "الأوامر التنفيذية"، وإلغاء الحماية البيئية، وحقوق المهاجرين المتعجرفة، ودعم شركات الفحم القاتلة، والهجوم على حماية المستهلك، وتحويل الأموال إلى المدارس الخاصة من القطاع العام.

واختتم الموقع: هل هذه هي الرئاسة بالفعل؟ حيث يحصل دونالد على الجلوس في الطابق الثاني من البيت الأبيض ثم يتم إحضار دونالد في الطابق السفلي إلى مكتبه البيضاوي لتوقيع الأوامر؟ في حين أن بقية ممثلي النخبة الاقتصادية والسياسية يديرون البيت الأبيض، هل هذه هي رئاسة ترامب أم حكومة من الجنرالات؟ لقد بقيت نوعية الرئاسة الأمريكية في انخفاض مستمر منذ عقود، فلقد استمرت السياسة الممنهجة التي تتبعها الإدارات الأمريكية المتوالية بتخفيض الوظائف وزيادة الإنفاق الخارجي على المظاهر العسكرية دون الالتفات إلى الجانب الداخلي لأمريكا والمشكلات العديدة والكثيرة التي باتت تضعف المجتمع الأمريكي بأسره.

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كاونتر باونش ترامب البيت الابيض

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