قائد الثورة يعزّي بضحايا منجم كلستان

الوقت- عزّى يوم الخميس قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، في بيان بضحايا العمال الكادحين في الحادثة المؤسفة لمنجم كلستان.

ولفت قائد الثورة الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإنقاذ الجرحى.

وأصدر قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي نقلا عن وكالة تسنيم بيان تعزية بضحايا العمال الكادحين في الحادثة المؤسفة لمنجم كلستان جاء على الشكل التّالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

آلمتني الحادثة المؤسفة والكارثية للمنجم في كلستان والتي أدّت إلى فقدان عدد من العمال المضحين والكادحين أرواحهم وإصابة عدد آخر من الأعزاء. من المهم اتخاذ كافة التدابير الممكنة لإنقاذ الجرحى. الحادثة مريرة للغاية وآمل أن يلطف الله بنا. أتقدم بالعزاء من عوائل الأعزاء وأتمنى لهم الصبر والسلوان، وأسأل الله تعالى الفرج للجرحى. جهود الأجهزة المختلفة جهود مأجورة، وليزيدوا الجهود ما استطاعوا.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء قالت وسائل إعلام رسمية: إن انفجارا في منجم للفحم بشمال إيران أودى بحياة ما لا يقل عن 35 عاملا وأصاب العشرات.

ووقع الانفجار الساعة 12:45 ظهرا بالتوقيت المحلي (08:15 بتوقيت غرينتش) في منجم زمستان يورت للفحم بإقليم جلستان بينما كان العمال يحاولون تشغيل قاطرة.