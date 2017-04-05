تاجر ينسى لوحة قيمتها 1.6 مليون دولار بالتاكسي

الوقت- في قصة غريبة من نوعها قام تاجر فرنسي بأخذ سيارة أجرة في طريقه للمنزل ووضع لوحة كانت بيده في صندوق السيارة، وعندما أراد النزول رن هاتفه ليجيب عليه وينشغل وينسى اللوحة في السيارة، والمضحك أنه لم يدرك ذلك حتى اليوم التالي، والأغرب من ذلك أن قيمة اللوحة يبلغ 1,6 مليون دولار!

عند ذلك راح التاجر يبحث كثيراً عن سيارة التاكسي ولكن عبثاً، فلم يستطع إيجادها، فما كان منه إلا أن ذهب إلى مركز الشرطة وقدم شكوى سرقة ضد السائق. ولكن فيما بعد أعلنت الشرطة ان سائق التاكسي هو الآخر بحث عن التاجر ولم يجده فسلم اللوحة للشرطة.

والجدير بالذكر أن اللوحة هي "Concetto Spaziale"، التي رسمها النحات والرسام الإيطالي الأرجنتيني الأصل، لوسيو فونتانا، وكان الأخير قد توفي عام 1968، وهو معروف بتأسيسه لحركة العلم والتكنولوجيا، حيث تتميز لوحته بوجود ثقب في الوسط لخلق البعد والضوء.