العالم غاضب من تعطل واتس اب والشركة تعتذر

الوقت- تعرض تطبيق واتس اب أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم للتوقف في معظم أنحاء العالم وربما في كل الدول، وذلك بسبب خلل مركزي في سيرفرات الشركة.

وانشغل العالم لساعات بهذا العطل اذ عنونت كل المواقع الالكترونية بهذا الخبر، كما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة منها والأخرى الغاضبة بسبب هذه المشكلة وسرعان ما انتشر هاشتاغ whatsappdown# أو #توقف_واتساب في موقع "تويتر" بين مستخدمي التطبيق، إلا أن الحقيقة التي بانت واضحة بالأمس أن الواتس اب بات له تأثير كبير على شريحة كبيرة من البشر.

وبعد فترة الانقطاع أعلنت الشركة بأنها أصلحت العطل الذي سبب بالتوقف وفي اعلان لها قالت: "لم يتمكن مستخدمو WhatsAPP في جميع أنحاء العالم اليوم من استخدام WhatsAPP لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج".

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي واتس اب عالمياً يبلغ حوالي المليار ومئتي مليون مستخدم ويعتبر من أوسع وأكثر التطبيقات انتشاراً واستخداماً يومي في العالم، وكان واتس اب شكرة منفصلة حتى عام 2014 حين اشترت شركة فيسبوك التطبيق بقيمة عالية وصلت حدود العشرين مليار دولار.