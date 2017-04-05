البارزاني: حان الوقت لاعلان الاستقلال عن بغداد

الوقت- قال مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أنه لا حاجة للحصول على ترخيص من بغداد لإجراء الاستفتاء في الاقليم، معتبراً ان الوقت حان لاعلان "الاستقلال".

وقال البارزاني في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في الحرب ضد داعش كان مهمة صعبة، لكن كانت لها نتائج جيدة أيضاً" في إشارة إلى معركة استعادة الموصل".

وأكد أن الوقت حان لإعلان الدولة الكردية و"لا حاجة للحصول على ترخيص من بغداد لإجراء الاستفتاء"، مشدداً على ضرورة الاستقلال عن الحكومة المركزية بشكل سلمي"، مضيفا" أن الوقت حان لإعلان الدولة الكردية وضرورة الاستقلال عن الحكومة المركزية بشكل سلمي، موضحاً "

وبشأن الوضع في كركوك والمناطق التي تتمركز فيها البيشمركة قال بارزاني إن "جميع هذه المناطق كردية ولم نحتل أراضي أحد، وهي كردية وفقاً لجميع المعايير التاريخية والجغرافية ولا شك في ذلك، وكركوك ليست مدينة للكرد فقط، بل هي مكان لجميع المكونات مثل الكرد والعرب والتركمان، لكن الاستفتاء هو ما سيحدد مصيرهم، ويجب على جميع الأطراف احترام نتيجة الاستفتاء، واذا لم يقبلوا بنتيجة الاستفتاء، فإننا سنقوم بكل ما يمكننا فعله من أجل حماية رغبة الشعب".



