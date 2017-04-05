ايران ترد على بن سلمان: تصريحاته هدامة

الوقت- اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، أن السعودية تسعى لإثارة التوتر في المنطقة، ردا على تصريحات ولي ولي العهد السعود محمد بن سلمان.

وقال قاسمي في تعليق على هذه التصريحات السعودية تسعى لإثارة التوتر في المنطقة واصفا تصريحات ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي بخصوص إيران بـ"الهدامة".

كما اتهم الديبلوماسي الإيراني بلهجة حادة السعودية بأنها تدعم الإرهاب، قائلا هذه التصريحات دليل على أن السعودية تدعم الإرهاب وتسعى إلى سياسات المواجهة والدمار في المنطقة وتجاه إيران.

وكان محمد بن سلمان أدلى أمس بتصريحات حول إيران، معتبرا "سياستها المتمثلة بالتدخل في شؤون دول المنطقة العربية" بأنها مرفوضة من قبل الرياض.

واستبعد بن سلمان أن تجري المملكة حوارا مع طهران، مشددا على ضرورة حماية بلاده مما وصفها بـ "المساعي الإيرانية للهيمنة على العالم الإسلامي".