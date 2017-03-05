الكاتب العالمي كارل شويمان ينتحر

الوقت- تاكدت الأنباء حول انتحار الكاتب كارل شويمان (جنوب افريقي) عن عمر يناهز الـ77 عاماً تاركاً وراءه رسالة إنتحار، وكارل كاتب عالمي له 19 كتاباً والعديد من المقالات التاريخية، وسبق له أن كرم من قبل نيلسون مانديلا.

وكتب في رسالته الوداعية للعالم والتي نشرها محاميه: "قررت منذ سنوات إنهاء حياتي، أو حتى محاولة تنفيذ الأمر"، وأشار شويمان، في رسالته إلى رغبته في التوقف طواعية عن تناول الطعام والشراب، وإنهاء حياته من خلال عملية تسمى "إماتة الجسد"، وتابع: "إن قرار الانتحار شخصي وهو أمر لا أنصح أي أحد بالقيام به، بالنسبة لي أنا ممتن لقدرتي على اتخاذ وتنفيذ قرار الانتحار".

والجدير بالذكر أن كارل سبق له أن حاول الإنتحار في مرة سابقة منذ سنتين تقريباً،و كان كارل يعيش منذ فترة حياته التقاعدية في منزله بمدينة بلومفونتين وتمكن خلال مسيرته ككاتب من حصد العديد من الجوائز العالمية والمحلية، كما كان مرشحاً لنيل جائزة نوبل.

كما ذكر كارل في رسالة وداعه أمنيته في بحث القانون في بلاده والذي يمنع القتل الطوعي، وأمل أن يكون انتحاره محفزاً في سبيل تعديل هذا القانون.