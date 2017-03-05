الإمارات تستورد جبال جليد من القطب الجنوبي

الوقت- ذكرت احد الصحف في تقرير لها أن دولة الإمارات العربية تعتزم نقل عدد من الكتل الجليدية الضخمة إلى البحر قبالة سواحلها وذلك بهدف تلطيف الأجواء أثناء الصيف الحار ولأهداف أخرى كذلك.

وستنقل الكتل الجليدية لقبالة السواحل في إمارة فجيرة، أما المصدر فهو القطب الجنوبي وذكرت الصحيفة انه سيستفاد من هذه الكتل كمصدر للمياه العذبة.

وذكرت الصحيفة ان الدراسة الموضوعة للمشروع اعتبرت أن كمية الجليد التي ستجلب ستحدث تغيراً مناخياً جيداً من برودة للطقس إضافة لتقليل ملوحة المياه التي تأثرت سلباً بسبب عملية التحلية التي تقام على سواحلها منذ فترة طويلة، وطبعاً سيستفاد منها كمزار سياحي يجلب السواح ويضفي جمالية على المكان.

والجدير بالذكر أن القطب الجنوبي يعتبر خزاناً هائلاً للمياه العذبة على سطح الأرض، وكل كتلة جليدية أو جبل جليد يحتوي تقريباً على 90 مليون طن من المياه العذبة.