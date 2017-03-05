زيدان: أشعر بالغيرة من كريستيانو

الوقت- بعد مبارة ليلة الأمس ومن كبر الفرحة التي أدخلها كريستيانو على قلب مدربه زيدان، انهال الأخير بالمديح والثناء على البرتغالي الذي سجل هاتريك في اتلتيكو بالأمس وقبلها في بايرن ميونخ.

وبعد سؤال زيدان من أحد الصحفين عن رأيه بمستوى رونالدو ووصوله للهدف رقم 400 بقميص الريال، علق زيدان قائلاً: "400 هدف؟ أنا أغار من رونالدو".

وتابع زيدان "لدي 24 لاعب مميز، أنا أحتاجهم جميعاً حتى النهاية، رسالتي لن تتغير وسنحقق هذا سوياً"، وأضاف زيدان مادحاً فريقه بالقول "أنا محظوظ لأني أملك هذا الفريق، حاولنا الاستمتاع بما نقدمه ونجح الأمر لأننا نملك لاعبين كبار بإمكانيات رائعة".

أما عن موضوع ضمان التأهل للنهائي قال زيزو: "لم نحقق أي شيء بعد، مازالت هناك جولة ثانية وكل شيء ممكن أن نتغير، دعونا نؤجل الحديث عن المستقبل لما بعد تلك المواجهة".

في الضفة المقابلة قال مدرب الروخو بلانكو سيميوني "هذا شيء صعب لكن هذه هي كرة القدم وأشياء كهذه تحدث أحياناً، سنقاتل حتى النهاية وحتى إطلاق الحكم لصافرة انتهاء لقاء الإياب".