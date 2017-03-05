رئيسة الحكومة البريطانية تتباهى بأنها امرأة دموية صعبة

الوقت- تفاخرت رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" كونها امرأة دموية قائلة: إن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية سيكون الشخص التالي الذي سيكتشف أنها تستطيع أن تكون امرأة دموية صعبة.

يذكر أن تصريحات ماي عن رئيس المفاوضية الأوروبية جاءت بعد تسريب تفاصيل عشاء ممتد عقدته معه ومع المفاوض الرئيسي "ميشيل بارنير" في صحيفة ألمانية، ونقلت عن يونكر تشككه إزاء موقف بريطانيا، وهو ما رفض داوننج ستريت الاعتراف بصحته.

وتطرقت ماي إلى القضية في إطار جولة انتخابية قامت بها في منطقة الجنوب الغربي، وقالت: خلال حملة انتخابية لقيادة حزب المحافظين وصفني أحد زملائي بأني امرأة دموية صعبة، بحسب ما قالت لشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت: أقول الآن إن الشخص التالي الذي سيكتشف هذا سيكون جان كلود يونكر.

وقالت ماي: إن هناك الكثير من الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الجدل الذي سببته التسريبات الأخيرة أثبت أن المفاوضات القادمة ستكون صعبة.

وقالت صحيفة الجارديان إنه برغم حديث ماي عن كونها دموية صعبة كمفاوضة، فإن الاتحاد الأوروبي طالما أصر أن المحادثات ستديرها المفوضية الأوروبية نيابة عن الأعضاء السبعة وعشرين بالكتلة.

الى ذلك أوضح استطلاع للرأي نشرت نتائجه مؤسسة أبحاث بانلبيز يوم الأربعاء أن الفارق بين حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمال المعارض تقلص مقارنة بالفارق قبل أسبوع.

وأوضح استطلاع الرأي الذي أجري عبر الانترنت واستبعد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد حصول المحافظين على 47 بالمئة أي أقل بنقطتين مئويتين عن الاستطلاع الذي أجرته بانلبيز الأسبوع الماضي في حين ارتفع التأييد لحزب العمال ثلاث نقاط ليحصل على 30 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البريطانية في الثامن من يونيو حزيران.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة التأييد لكل من حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الاستقلال لم يتغير عند عشرة وخمسة بالمئة على التوالي.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل نيسان والثاني من مايو أيار وشارك فيه 1034 شخصا.

من جانبه صرّح "ديفيد ديفيز" وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: إن نية بريطانيا في المفاوضات المتعلقة بوضع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة هي منحهم حقوقا مشابهة للحقوق التي يتمتعون بها الآن.

وأضاف: إن من المهم الاتفاق سريعا على الحقوق المستقبلية لرعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في دول أخرى بالتكتل بعد انسحاب بريطانيا في 2019 لأن الغموض يثير قلق هؤلاء الناس.