تيلرسون: محادثات ايجابية بين ترامب وبوتين بشأن سوريا

الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الاربعاء، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال اتصال هاتفي آفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا، واصفاً المكالمة الهاتفية بأنها كانت "بناءة جدا".

وأضاف تيلرسون في تصريح صحفي: "أنها محادثة إيجابية جدا وتم فيها تبادل للآراء بالتفصيل...فلنر ماذا سينجم عن ذلك".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "المحادثة كانت جيدة للغاية". وفيما يخص الأزمة السورية، ذكر البيان أن الرئيسين اتفقا على أن "جميع الأطراف ينبغي أن تفعل ما في وسعها لإنهاء العنف" في سوريا، وأن النقاش تطرق إلى مسألة إنشاء مناطق آمنة في سوريا والعمل المشترك لمكافحة الإرهاب في أنحاء الشرق الأوسط.

بدوره وقال الكرملين في بيان: "جرى اتصال هاتفي بين فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. ناقشا خلاله عددا من القضايا الراهنة للتعاون الثنائي على الساحة الدولية.. وركزا على آفاق تنسيق الإجراءات الروسية الأمريكية في مكافحة الإرهاب الدولي على المدى البعيد، في سياق الأزمة السورية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وجه الخصوص على تكثيف الحوار بين وزيري خارجية البلدين لإيجاد خيارات تسمح بتثبيت وقف إطلاق النار، وإعطائه الاستقرار.. لخلق ظروف لإطلاق عملية تسوية حقيقية في سوريا.. ما يعني أن وزيري خارجية البلدين يطلعان القائدين أولا بأول حول التقدم المحرز في هذا الاتجاه