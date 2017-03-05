نجوم كرة قدم عرب تألقوا ووصلوا للعالمية

الوقت- تعتبر القارة العجوز بمثابة الحلم الذي يجذب إليه كل صاحب طموح في عالم الساحرة المستديرة، فالدوريات الأوروبية الكبرى تعتبر الأقوى والأكثر مشاهدة حول العالم، وككل نجوم العالم لطالم سعى لاعبو كرة القدم العرب او من أصل عربي للعب في إحدى هذه الدوريات أو لصالح إحدى المنتخبات الأوروبية التي يحملون جنسيتها، وفيما يلي أبرز نجوم عرب أو من أصل عرب صالوا وجالوا في الملاعب الأوروبية ووصلت شهرتهم للعالم أجمع:

زين الدين زيدان:

يعتبر زين الدين زيدان واحد من أكثر نجوم كرة القدم شهرة في العالم، وهو لاعب فرنسي من أصل جزائري، فضل اللاعب الإنضمام للمنتخب الفرنسي بدلاً من المنتخب الجزائري في عام 1994، سجل معهم 18 هدفاً في 65 مباراة، ويعتبر أكثر لاعب شهرة وتأثيراً في فرنسا وربما اوروبا كلها، انضم في عام 2001 لريال مدريد في صفقة ضخمة جداً وصفت انذاك بالأكبر في تاريخ كرة القدم.

تمكن من احراز القاب فردية وجماعية عكثيرة أهمها، أفضل لعب في أوروبا في ثلاث سنوات 1998 و200 و2001، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2000.

وكان انجازه الأبرز حصده كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في عام 1998، وكأس أوروبا في عام 2000، وعلى صعيد النادي ريال مدريد فحقق معهم ألقاب عدة منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبية.

كريم بنزيمة:

بنزيما هو الآخر لاعب فرنسي من أصل جزائري، استدعي لأول مرة للمنتخب الفرنسي في عام 2007 بعد سطع نجمه في الدوري الفرنسي مع نادي ليون.

تمكن بعد فترة من جذب الأنظار إليه لينتقل بعدها إلى ريال مدريد وحصد معهم الكثير من الألقاب من دوري اسباني ودوري الأبطال وغيرها الكثير، كما انه حقق العديد من الجوايز على الصعيد الفردي من أفضل لاعب فرنسي لسنوات عدة، وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي وهداف الدوري وغيرها الكثير.

رياض محرز

رياض كريم محرز من مواليد 21 فبراير 1991 في سارسيل، فرنسا، وهو لاعب كرة قدم جزائري الأصل ويلعب لنادي ليستر سيتي في انجلترا ومنتخب الجزائر لكرة القدم كلاعب وسط.

ارتفعت قيمة انتقاله من 4.5 مليون يورو إلى 30.1 مليون يورو، ليصنف بين الـ50 لاعباً الأكثر قيمة في أوروبا، إلا أن هذا الرقم إرتفع في العام 2017 لتصل قيمته السوقية 67.8 مليون يورو ويحتل المرتبة 17 حسب تصنيف مرصد كرة القدم.

من ابرز انجازاته فوزه مع ناديه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015–16 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري في موسم جنوني قاد فيه اللاعب فريقه للفوز في الكثير من المباريات.

وعلى الصعيد الشخي حصد جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2016 كما فاز بجائزة افضل لاعب افريقي عام 2016، كما احتل المرتبة السابعة في ترتيب المتأهلين لنيل جائزة الكرة الذهبية من نفس العام وفاز كذلك بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016 التي يعطيها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF.

سامي خضيرة:

سامي خضيرة من مواليد 4 أبريل 1987 في شتوتغارت بألمانيا وهو لاعب كرة قدم ألماني من أب تونسي وأم ألمانية، يلعب بمركز الوسط الدفاعي في يوفينتوس حالياً. اختاره المدرب يواخيم لوف للعب في منتخب ألمانيا لكرة القدم في سنة 2009.واعتبر من أفضل لاعبي خط وسط منتخب أمال ألمانيا عندما قاد فريق ألمانيا تحت 21 سنة عام 2009 في "بطولة كأس الأمم الأوروبية" إلى الفوز.

بعد تألقه مع شتوتغارت وإقناع العالم بمستواه وقّع خضيره عقداً مع النادي الإسباني "ريال مدريد" عام 2010 لمدة 5 أعوام، حصل خلالها على لقبين لـ"كأس الملك" و"كأس السوبر" الإسباني و"كأس السوبر" الأوروبي، وكذلك "دوري أبطال أوروبا" و"كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن هناك لاعبين آخرين تألقوا سنذكرهم في تقارير لاحقة نذكر منهم ستيفان الشعراوي(إيطالي-مصري)، محمد صلاح (نجم روما حالياً مصر الجنسية)، وسمير نصري (فرنسي من أصول جزائرية)، وحاتم بن عرفة (فرنسي من أصل مغربي)، وطبعاً أحمد حسام (الملقب بميدو من مصر)، مهدي بن عطية (المغربي نجم البايرن)، وأخيراً سفيان فيغولي(الجزائري)..