يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

الوقت- يخضع اليخت الضخم الفاخر "Sailing Yacht A" لسلسلة اختبارات في جبل طارق، قبل أيام من تسليمه لمالكه الروسي الملياردير ورجل الأعمال، أندريه ميلنيشينكو.

بعد الإنتهاء من تصميمه وصناعته يتم تجربة اليخت الضخم "sailing yacht A" في جبل طارق تحضيراً لتسليمه لصاحبه الروسي أندريه ميلنيشينكو، ويعتبر هذا اليخت الأكبر في العالم حيث يبلغ ارتفاعه حوالي الـ 330 قدماً، وطوله 470 قدماً، وبشكل عام يصل حجم إلى حجم سفينة تجارية تقريباً ويتألف من عدة طوابق وفيه مهبط للطائرات وطوابق سفلية مكشوفة على الماء، ويعمل بمحركات كهربائية ومحجركات ديزل ومراوح دفع ضخمة.

وتظهر الصور التي التقطت مؤخرا لليخت في جبل طارق، العمال والبحارة المدربين، وهم يجرون سلسلة من الاختبارات على اليخت الضخم قبل تسليمه لصاحبه.

وكشفت بعد التقارير الصحفية صوراً لليخت وهو يجر تجربته من قبل طواقم من بحارة ومختصين، ومن المقرر أن يسلم اليخت في أواخر فصل الربيع القادم، وقد أشار مدير المشروع، ديرك كلوسترمان، الذي أشرف على تصميم اليخت، إلى أن هذا المشروع "كان المهمة الأكثر تحديا في حياتي المهنية، أنا واثق من أن اليخت سيكون أعظم يخت في العالم من حيث التصميم والتكنولوجيا، على مدى السنوات المقبلة".

كما أضاف أن "جمال اليخت يخطف الأنفاس، وأنا متأكد أن تصميم، فيليب ستارك المذهل، سيكون موضوعا مثيرا للاهتمام في جميع أنحاء العالم.. ونحن نتطلع إلى موعد تسليمه لمالكه".

وتم وضع التصميم الأولي لليخت من قبل المصمم الفرنسي العالمي "فيليب ستارك" وقامت الشركة الألمانية "German Naval Yards" في "Nobiskrug"، بتصنيعه على عدة مراحل وفترات زمنية مختلفة.