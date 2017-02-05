يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

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  الأربعاء 7 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع

"وثيقة حوران"؛ قراءة في المضمون والدوافع الوقت- أثارت وثيقة "عهد حوران"، ضجة كبيرة في سوريا وتحديداً في جنوبها كونه المعني الأول بها، وعلى الرغم من تخفي هذه الوثيقة وكاتبيها وراء عبارات من قبيل "الجمهورية العربية السورية" الا ان ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السوريين على اختلاف مشاربهم، من أهدافها الحقيقة على المدى البعيد، ولم تفلح هذه الوثيقة في اخفاء سعيها لبث النزعة الانفصالية واستغلال الأزمة السورية والحرب الطاحنة في البلاد لتكريس الانفصال كسياسة أمر واقع.

كيف يختار الناخب الإيراني الأصلح؟.. المناظرات الرئاسية نموذجا الوقت- المناظرات التي تجمع مختلف المرشحين وجها لوجه في إستديو واحد ليتمكن المرشحون من عرض أفكارهم وبرامجهم الانتخابية أمام الشعب الإيراني وعلى الهواء مباشرة.

السعودية تطمح لدعم أمريكي مباشر في عدوانها على اليمن تسعى السعودية إلى إشراك أمريكا بشكل مباشر في عدوانها على اليمن، في وقت يعتقد فيه المراقبون بأنها ستفشل أيضاً في تحقيق أهدافها بفضل صمود اليمنيين بقيادة حركة أنصار الله.

تطورات جبهة الجنوب السوري: هل باتت تل أبيب بحاجة لمنطقة آمنة تحميها؟! الوقت- فهل سيكون الجنوب السوري كما الشمال مسرحاً لعمليات عسكرية تهدف لكسر محور المقاومة وتأمين منطقة آمنة للكيان الإسرائيلي وبدعمٍ ودورٍ أردني؟!

التناغم بين الأزهر والنجف: مصر والعراق والسعي لدورٍ إقليمي فاعل لم تكشف زيارة السيد الحكيم لمصر عن مدى إمكانية التأثير العراقي في الملفات الإقليمية فحسب، بل كشفت أيضاً عن حجم الوعي الذي تتمتع به القيادة العراقية والمصرية في مقاربة الملفات.

أخبار

"كتائب القسّام" تمهل العدو الإسرائيلي 24 ساعة وإلاّ سيدفع الثمن

"كتائب القسّام" تمهل العدو الإسرائيلي 24 ساعة وإلاّ سيدفع الثمن

الوقت- نشرت كتائب عز الدين القسام رسالة حذّرت فيها العدو من تجاهل مطالب الأسرى"العادلة المشروعة"، وأمهلت قيادة العدو "24 ساعة للاستجابة لمطالب الأسرى.

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رفع العلم الإسرائيلي في جامعة أردنية يثير حالة من الغضب والاستنكار الوقت- في حادثة اعتبرها الكثيرون استفزازا للشعب الأردني والفلسطيني في عقر دارهم، تم رفع "العلم الاسرائيلي" في فعالية أقيمت في الجامعة الاردنية قبل أيام، ما أثار موجة غضب عارمة.

"التسونامي النووي" الذي سيغرق أمريكا؟ الوقت- كشف جنرال متقاعد بالجيش الروسي أن بلاده زرعت صواريخ نووية في عمق المحيط الأطلسي..

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بالصور.. المعارضة الفنزويلية تقتحم قاعدة جوية الوقت- يصرّ متظاهرون من المعارضة الفنزويلية على انتهاك حرمات القانون..

أبرز بنود وثيقة حماس السياسيّة الوقت- أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الاثنين، من قطر عن ما اسماها الوثيقة السياسية الخاصة بالحركة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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منوعات

يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً

الثلاثاء 6 شعبان 1438
 
 
 
 
 
يخت ثمنه 463 مليون دولار يسلم إلى صاحبه الروسي قريباً
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الوقت- يخضع اليخت الضخم الفاخر "Sailing Yacht A" لسلسلة اختبارات في جبل طارق، قبل أيام من تسليمه لمالكه الروسي الملياردير ورجل الأعمال، أندريه ميلنيشينكو.

بعد الإنتهاء من تصميمه وصناعته يتم تجربة اليخت الضخم "sailing yacht A"    في جبل طارق تحضيراً لتسليمه   لصاحبه الروسي أندريه ميلنيشينكو، ويعتبر هذا اليخت الأكبر في العالم حيث يبلغ ارتفاعه حوالي الـ 330 قدماً، وطوله 470 قدماً، وبشكل عام يصل حجم إلى حجم سفينة تجارية تقريباً ويتألف من عدة طوابق وفيه مهبط للطائرات وطوابق سفلية مكشوفة على الماء، ويعمل بمحركات كهربائية ومحجركات ديزل ومراوح دفع ضخمة.

وتظهر الصور التي التقطت مؤخرا لليخت في جبل طارق، العمال والبحارة المدربين، وهم يجرون سلسلة من الاختبارات على اليخت الضخم قبل تسليمه لصاحبه.

وكشفت بعد التقارير الصحفية صوراً لليخت وهو يجر تجربته من قبل طواقم من بحارة ومختصين، ومن المقرر أن يسلم اليخت في أواخر فصل الربيع القادم، وقد أشار مدير المشروع، ديرك كلوسترمان، الذي أشرف على تصميم اليخت، إلى أن هذا المشروع "كان المهمة الأكثر تحديا في حياتي المهنية، أنا واثق من أن اليخت سيكون أعظم يخت في العالم من حيث التصميم والتكنولوجيا، على مدى السنوات المقبلة".

كما أضاف أن "جمال اليخت يخطف الأنفاس، وأنا متأكد أن تصميم، فيليب ستارك المذهل، سيكون موضوعا مثيرا للاهتمام في جميع أنحاء العالم.. ونحن نتطلع إلى موعد تسليمه لمالكه".

وتم وضع التصميم الأولي لليخت من قبل المصمم الفرنسي العالمي "فيليب ستارك" وقامت الشركة الألمانية "German Naval Yards" في "Nobiskrug"، بتصنيعه على عدة مراحل وفترات زمنية مختلفة.

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