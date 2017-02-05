رونالدو يطلب من زيدان إزاحة بنزيما جانباً

الوقت- ذكرت بعض التقارير الصحفية التي أرجعت معلوماتها لمصادر خاصة مقربة من ريال مدريد بأن نجم البرتغال وريال مدريد كريستيانو رونالدو طلب من مدرب الفريق زين الدين زيدان أن يجلس زميله في الفريق كريم بن زيما على مقاعد الإحتياط في مبارة الديربي أمام اتليتيكو مدريد..

وجاء هذا الخبر في تقرير لصحيفة ديلي اكسبرس الانجليزية، حيث ذكرت أن رونالدو طلب هذا الامر من زيدان بعد ملاحظة الجميع لتراجع مستوى بنزيما في المباريات الأخيرة واهداره الكثير من الفرص المحققة وعدم المساهمة في خلق فرص لزملائه، وجاء طلب رونالدو بإشراك كل من خاميس رودريجيز أو ماركو أسينسيو بدلاً من بنزيما.

في وقت سابق، قال الصحفي الإسباني، إداوردو إندا، صباح اليوم، بأن لاعبي ريال مدريد أجمعوا على عدم إشراك بنزيما في مباراة الفريق ضد الروخي بلانكوس..