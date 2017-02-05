القهوة عديمة اللون ابتكار إبداعي جديد

الوقت- تشكل القهوة واحتساؤها محطة شبه يومية وربما أكثر لأغلبية الناس في أيامنا هذه، وغالباً ما يقترن شرب القهوة بالتدخين، الأمر الذي بات يشكل ثنائي الخطر الذي يدفع أولاً للإدمان وثانياً لتشويه الفم والأسنان خاصة، إلا أن البعض من غير المدخنين لا يعتبر الأمر أفضل بالنسبة له باعتبار أن القهوة لوحدها تشكل عاملاً لتشويه الأسنان بتغيير لونها بسبب الصبغة والتراكم الذي يتولد عليها مع مرور الزمن..

وفي سبيل تجنب هذا الأمر عمل الأخوين آدم وديفيد ناجي (سلوفاكيي الأصل) على ابتكار وصفة في غاية الإبهار والإبداع تتمثل بقهوة لا لون لها أي أنها مثل الماء، وسموها كلير كافي "Clear Coffee" وذلك في شركتهما التي يقع مقرها في لندن.

وهذه الوصفة للقهوة عبارة مشروب عديم اللون يعتمد في تحضيره على القهوة العربية الأصلية، وهنا يقصد حبوب البن العربية عالية الجودة والمياه النقية بشكل أساسي كما أعلن موقع الشركة، إلا أن بقية الوصفة وطريقة التحضير لا زالت غير معروفة خصوصاً تلك الخطوات التي استطاع من خلالها الأخوين "ناجي" نزع اللون عن القهوة وإبقاء نكهتها ورائحتها الشهية، إلا أن الأكيد في الأمر أن الطريقة مبتكرة جداً ولم يسبق أن قام بها أحد من قبل كما اعلن الأخوين ناجي، كما أنها لا تتضمن أي مواد كيميائية أو مواد حافظة وحتى منكّهات وملوّنات اصطناعية، لذا يشكل هذا المشروب تحدياً ومفاجأة وكما شبهه البعض بالمشروب المستحيل.

هذا ما ذكره ديفيد بينما كان يشرح كيف استلهموا الفكرة المبتكرة لقهوتهم الشفافة، والتي استغرقت معهم ثلاثة أشهر متواصلة من المحاولة والتجارب الفاشلة والتعب والجهد والأبحاث حتي أتقنوا في النهاية صنع مشروب بطعم القهوة تمامًا ولكنه يشبه الماء، إلا أن اللافت في الأمر أن هذه قهوة باردة!..

قد يبدو المفهوم غريبًا علينا قليلًا في الشرق وذلك لإعتيادنا على القهوة الساخنة بنية أو داكنة اللون، إلا أن القهوة الباردة أو المثلجة المنتشرة كثيراً في الغرب وجديداً في بعض دولنا العربية لها مذاق رائع ويمكنك بسهولة أن تعتاد عليها كما الساخنة. والجميل هنا أن كل زجاجة قهوة شفافة ترونها هنا تحوي على ما يقارب 100 مجم من الكافيين، وهي جرعة أكبر قليلًا من تلك التي تحصل عليها من كوب قهوة تقليدي وطبعاً هذا سينشطك أكثر ويساعدك على السهر والتركيز وقت الحاجة لذلك!

أما في الوقت الحالي فالقهوة الشفافة باتت متوفرة بمتاجر بيع المفرق والمتاجر الكبيرة في لندن، انجلترا وبعض المدن الانجليزية الأخرى؛ إلا أن الوقت لن يطول حتى تراها قريبًا متوفرة ومعروضة ببلدتك كونها استطاعت الانتشار والحصول على شهرة ورواج كبيرين بعد تجربتها في دول أخرى حول العالم. ونذكر أن بعض النقاد الذين جرّبوا هذه القهوة قالوا أن الشراب له مذاق لذيذ مثل القهوة الباردة، أما البعض الآخر اعتبر أنه لها طعم كقهوة مخففة بالماء. لمعرفة حقيقة الأمر عليك أن تجرب بنفسك حيث يمكنك طلب ذلك من موقع الشركة التي ذكرت أن تكلفة حزمة من خمسة زجاجات تلغ 18.87 $، وفيما يلي صورتين تكشفان محتويات هذا المشروب الغريب وهما يشكلان الملصق الذي يلصق على قارورة هذه القهوة: