سويسرا تحذر من هجمات ارهابية جديدة ستضرب دولاً أوروبية

الوقت- توقعت سويسرا، الثلاثاء، وقوع هجمات ارهابية جديدة في بعض الدول الاوروبية، ينفذها عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وقالت وكالة الاستخبارات السويسرية، إن خطر وقوع هجمات لمتشددين في سويسرا لا يزال مرتفعا، وإنه من المتوقع أن يشن تنظيم داعش والمتعاطفون معه المزيد من الهجمات في أوروبا.

وأضاف جهاز الاستخبارات الاتحادي في تقييمه السنوي للمخاطر التي تواجه سويسرا، أنه رصد أكثر من 500 مستخدم للإنترنت ينشرون الأفكار المتشددة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر اتصالات سويسرية، وقال: "لا يزال خطر الإرهاب في سويسرا عند مستوى مرتفع".

وأعلن الجهاز عن التقييم بينما لا تزال أوروبا تعمل على احتواء هجمات في لندن وباريس لها علاقة بالمتشددين، وقال إن الخطر الأكبر هو أن يشن أفراد أو جماعات صغيرة تستلهم فكر "داعش" هجمات في سويسرا، أو اتخاذها قاعدة للتخطيط لهجمات أخرى.