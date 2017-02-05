العميد دهقان: قادرون على إنتاج اي صاروخ بأي مدى وقوة تدمير ودقة

الوقت- أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان، مساء يوم الاثنين قدرة البلاد على تصنيع الاسلحة اللازمة للرد على اي تهديد من قبل أي قوة كانت، معتبرا قدرات البلاد الصاروخية عامل ردع حاسم امام الاعداء.

وتحدث العميد دهقان عن المنجزات الكبرى الحاصلة في مجال التصنيع العسكري خلال الاعوام الاخيرة في كلمة له ألقاها مساء الاثنين خلال مراسم اقيمت لتكريم يوم المضحي، قال: إننا نقوم بتصنيع جميع المعدات اللازمة للقوة البرية بكميات هائلة.

وتابع وزير الدفاع الايراني: إن إنتاجنا من اسلحة القتال الفردي مثل بندقية الكلاشينكوف واسلحة القتال الجماعي مثل الاسلحة الرشاشة قد بلغ 100 ضعف الآن مقارنة مع ما كان عليه قبل 4 اعوام مضت.

وفي المجال الصاروخي أشار الى أن ايران بلغت حدا تؤمن فيه حاجتها الداخلية، وهي قادرة كذلك على التصدير الى الخارج، مصرحا بأن قيمة وجودة الاسلحة الايرانية، رغم الحظر الظالم اللئيم ضد الشعب الايراني، يمكن تصديرها الى الدول الكبرى في العالم.

وفي مجال إنتاج المعدات الارضية والصناعات الجوية والفضائية وصواريخ 'ارض –ارض' الباليستية و'ارض- ارض' كروز ومنظومات الدفاع الجوي، أكد العميد دهقان أن تقدما كبيرا حصل في هذا المجال.

قادرون على تصنيع كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة

وأشار الى الخطوات الكبيرة المتخذة في مجال الالكترونيات وصناعة الاتصالات والمجال البحري واضاف: إن خبراءنا وعلماءنا قادرون دون الاعتماد على الخارج، على تصنيع كل ما تحتاجه قواتنا المسلحة في الرد على اي تهديد من قبل اي قوة كانت.

واستطرد وزير الدفاع قائلا: لقد بلغنا اليوم في المجال الصاروخي مستوى قادرون فيه على إنتاج اي صاروخ وبأي مدى وقوة تدمير ودقة، وهو بلا شك منجز عظيم للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني وعامل ردع حاسم امام الاعداء.

واعتبر هذه المنجزات المتحققة في مجال التصنيع العسكري سندا لتوفير الامن القومي وتنمية البلاد.

وبشأن الإنتخابات اكد العميد دهقان على المشاركة الكثيفة في الانتخابات القادمة، لتشكل ردا ساحقا على مآرب ومخططات الاعداء، واضاف، انه من الطبيعي في الانتخابات القادمة ان يسعى الاعداء خاصة الارهابيين التكفيريين للمساس بأمن البلاد ولكن خلال الاعوام الاخيرة التي شهدت فيها المنطقة الحروب والفوضى والارهاب عاش شعبنا في ظل الامن التام وقد تمكنت قواتنا المسلحة والامنية بحضور ودعم الشعب من إحباط جميع مخططات الاعداء في المهد.

واكد بأن القوى العسكرية والامنية في البلاد ستوفر الامن التام خلال الانتخابات ولن نواجه أي مشكلة.