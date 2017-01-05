مسؤول سعودي يدعو النساء السعوديات لاتخاذ أنغيلا ميركل "قدوة"

الوقت- دعا محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد السعودي، السعوديات الى ما أسماه الاقتداء بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، معتبرا أنها مثال يحتذى به على مستوى العالم.

وقال التويجري في حوار مع مجلة "شبيغل" الألمانية، "إنها متواضعة وتعمل بشكل جاد، كثيرون هنا يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بها وكيفية مصافحتها ببساطة لأشخاص من دول مختلفة، إنها تقبلهم كيفما يكونون، هي شخص ينشر فكرة الديمقراطية. ووصل ذلك هنا إلى المملكة العربية السعودية أيضا".

وردا على سؤال حول إمكانية وصول سيدة في المملكة إلى منصب قيادي كهذا، قال التويجريإنه لهذا السبب تحديدا تعد زيارة ميركل مهمة للغاية.

وتؤكد التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية أن السعودية تعد النظام الأكثر كراهية للنساء في العالم وتمارس أكبر تميز بحقهن، حيث يفرض على كل امرأة في السعودية أحد الذكور الذين يربطهم بها صلة قرابة، أن يتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها، بالاضافة الى منع السعودية للنساء من قيادة السيارات.