Google Hire تطبيق يمكن أن يغير مسيرتك المهنية

الوقت- كشفت شركة جوجل عن تقنية جديدة لتطبيق تدعى Google Hire تسمح بنشر فرص الوظائف المطلوبة وتنظيم عملية التقديم عبر كتابة طلبات الالتحاق على موقع الأداة وإرساله إلى المسؤولين لتوظيفهم في الشركات.

وهذا الموقع الجديد لجوجل سيوجه ضربة قوية لمواقع أخرى متخصصة للوظائف مثل موقع لينكد إن، ونشرت شركة جوجل الصفحة الرئيسية للموقع، ولكن لا يبدو أن عملية التسجيل فيه قد تم تفعيلها بشكل رسمي.

ومن بين المميزات التي يقدمها هذا التطبيق للمسؤولين عن التوظيف هو السماح لهم بالاطلاع على تاريخ الطلبات التي قدمها سابقاً المتقدم للوظيفة.

ويمكن للمستخدمين أن يسجلوا بواسطة بريد جوجل الإلكتروني الخاص بهم، والذي يشمل بكل تأكيد مجموعة من البيانات الهامة والحساسة الخاصة بالمستخدمين، ولكن جوجل لن تسمح بمشاركة البايانات الخاصة بالمستخدم مع المسؤولين عن التوظيف.