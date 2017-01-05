أردوغان يعرب عن حزنه من أمريكا

الوقت- أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن حزنه من قيام الجيش الامريكي بتسيير دوريات على الحدود السورية التركية.

وصرح اردوغان قبل توجهه الى الهند "للاسف ان وجود علم امريكي الى جانب منظمة ارهابية اسمها وحدات حماية الشعب في قافلة، امر يحزننا بشدة".

واضاف الرئيس التركي "سنتحدث في الامر حين نلتقي في 16 ايار/مايو"، مبديا اسفه لاستمرار التعاون بين القوات الامريكية ووحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت واشنطن بدأت بالقيام باعمال الدورية قرب الحدود التركية السورية مع مقاتلين اكراد من "وحدات حماية الشعب" التي تصفها انقرة بانها تنظيم "ارهابي"، وذلك بعد اشتباكات بين أنقرة والأكراد أدت لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للقوات الأمريكىة على الحدود السورية التركية، أظهرت انتشار دبابات الجيش الأمريكي على الطرق الحدودية بين البلدين.

وشهد الشريط الحدودي الواقع بين مدينة عامودا وبلدة الدرباسية في ريف القامشلي الغربي بمحافظة الحسكة تحركات للجيش التركي الذي استقدم تعزيزات عسكرية واستهدف مناطق حدودية ممتدة من عفرين بريف حلب الشمالي الغربي وحتى الحسكة، حيث تقع اشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردية والقوات التركية.