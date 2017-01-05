تونس؛ اقالة وزراء واشتباكات مسلحة جنوب البلاد

الوقت- أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأحد، اقالة كل من الأحد وزيري المالية والتربية من مهامهما بعد تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن التونسية.

وقال مصدر حكومي تونسي لوكالة فرانس برس: إنّ الشاهد "قرر إعفاء لمياء الزريبي وزيرة المالية من مهامها، كما قرر إعفاء وزير التربية ناجي جلول من مهامه"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الوطني التونسي تصفية اثنين من المسلحين أثناء اشتباكات اندلعت بعد مداهمة منزل في مدينة سيدي بوزيد وسط تونس.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني: "تمكنت وحدات خاصة من الحرس من قتل إرهابيين اثنين أحدهما فجر نفسه بحزام بعد تلقيه طلقا ناريا من قواتنا وهو حسب المعطيات الأولية زعيم كتيبة عقبة بن نافع"، مشيرا إلى اعتقال ثلاثة آخرين على علاقة بهذه المجموعة التي كانت تعتزم شن هجمات خلال شهر رمضان المقبل.