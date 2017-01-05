ترامب يتهم الصين باختراق رسائل البريد للديمقراطيين

الوقت- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين باختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقال ترامب في برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية:"ما لم تتمكن من الإمساك بالمتسلل أثناء فعلته فمن الصعب جدا قول من قام بالاختراق… ربما تكون الصين وربما تكون جماعات مختلفة كثيرة".

ولم يقدم ترامب دليلاً يدعم زعمه، الذي تحدث عنه لأول مرة عشية انتخابات 8 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016، عندما قال: "الصين" ربما تكون اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمنافسيه.

وكان مسؤولي المخابرات الأمريكية اتهموا روسيا باختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي الحزب الديمقراطي والوقوف الى جانب ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.