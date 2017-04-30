بيونغ يانغ تتوعد باغراق الاسطول والغواصة النووية الامريكية

الوقت- توعدت بيونغ يانغ، الأحد، باغراق الغواصة النووية وحاملات الطائرات الامريكية المنتشرة في المياه الكورية الجنوبية، في اللحظة المناسبة.

ونقل موقع "يوريمينزوكيري" الإخباري الكوري الشمالي، عن مسؤول كوري قوله أنه: "في اللحظة التي تبدأ فيها الغواصة التحرك ولو قليلا، سيكون محكوم عليها بمواجهة المصير البائس بأن تتحول إلى شبح تحت الماء، دون أن تتمكن من الخروج إلى السطح".

وأضاف المسؤول الكوري "يستهدف الانتشار الملح للغواصة النووية في المياه، قبالة شبه الجزيرة الكورية، المتزامن مع انتشار المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، تصعيد التهديدات العسكرية تجاه جمهوريتنا".

وحذر المسؤول الكوريمن أنه "سواء أكانت حاملة طائرات نووية أو غواصة نووية، ستتحول إلى كتلة من الخردة، أمام قوتنا العسكرية التي لا تقهر، التي ترتكز على الردع النووي للدفاع عن الذات".

وكانت الغواصة "يو.إس.إس.ميتشغان" قد أبحرت إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي في 25 أبريل، قبل أن تتوجه إلى البحر بعد ذلك بأربعة أيام، كما أرسلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس كارل فينسون" إلى المياه القريبة من سواحل كوريا الجنوبية في نفس الوقت، حيث تشارك حاليا في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الكورية الجنوبية.